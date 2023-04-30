女友葉萱出庭指證鄭明析 方力申：多人關注更安全

【明報專訊】方力申（小方）前晚出席「仁愛堂董事局交代就職典禮暨晚宴」擔任表演嘉賓，獻唱兩首歌，其中一首跟新任主席戴凱倫合唱《好心好報》。小方恭喜戴凱倫當選主席，透露兩家人是世交。

小方將拍攝無綫新劇《逆天奇案2》，早前開始減肥，希望以最弗狀態演出，劇中飾演生物學教授，雖教授都可以肥，但劇中角色深受學生歡迎，監製想他瘦一點，目標減15磅，現在已減了8磅，戒澱粉質、甜品、水果及酒，不過間中偷飲酒，但有信心開工不久便會達到目標。他透露與林夏薇最多對手戲，但未知有否親熱戲，認為重點是劇本精彩。

小方女友葉萱（Maple）是韓國攝理教教主鄭明析涉嫌性侵案其中一名受害者，早前到韓國出庭作供。問女友有否收死亡恐嚇？小方說沒有，覺得事件很多人關注，相對會更安全，不會擔心，「女友什麼事都跟我說，溝通沒問題，相處得好好」。

陳庭欣深夜拍埋屍戲勁驚

同場任司儀的陳庭欣穿性感晚裝現身，自爆在後台發生小插曲，耳環突然斷了跌入衫內，幸好早有準備，每次出騷會多帶兩三對耳環，鞋亦會多帶一對，因試過甩鞋底。

陳庭欣表示每次擔任司儀會提前到場，先吃點東西，「因我吃飽才有記憶力，慶幸未試過發台瘟，但試過在台慶與男藝員共舞踢甩鞋，不知飛到哪裏，好笑又尷尬」。她最近忙拍新劇《非常檢控觀》，日前深夜到郊外拍埋屍戲，「雖然是拍戲，但深夜拍攝勁驚」。

記者：柯美