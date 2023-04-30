被指腦退化 前主播稱機靈過總統 積尼高遜歸隱年半出山捧湖人

積尼高遜（左）被指近年接觸得最多是跟他長得很相像的兒子Ray。（法新社）

【明報專訊】三奪奧斯卡的《閃靈》男星積尼高遜（Jack Nicholson），近年鮮有亮相公開場合，兩周前更被拍到在比華利山豪宅露台衣冠不整及精神欠佳；前日NBA季後賽洛杉磯湖人迎戰孟菲斯灰熊，畢生是湖人鐵粉的積尼高遜相隔年半再次到場觀戰。開賽前湖人主將勒邦占士（LeBron James）及搞笑男星拉利大衛（Larry David）均上前跟積尼高遜擁抱及握手。NBA官方社交平台亦釋出片段，留言表示「見到積真好」。

NBA季後賽洛杉磯湖人迎戰孟菲斯灰熊吸引不少演藝界中人入場觀戰，包括英國樂壇天后Adele、《疤面鏢客》韋雅歷（Will Arnett）、《黑錢勝地》積遜貝文（Jason Bateman）、Hip Hop男歌手Dr. Dre及跟他合作Beats耳機生意的拍檔Jimmy Lovine、搞笑男星拉利大衛，《教父3》安迪加西亞（Andy Garcia）更帶同女兒及外孫女三代同代睇波，場面熱鬧。不過最矚目首推自從2021年10月後首現身NBA賽場的積尼高遜。

球星明星趨前擁抱握手

積尼高遜兩周前被狗仔隊拍到坐在比華利山豪宅露台，當時衣冠不整，神情又有點呆滯。今年1月，一名不願具名的積尼高遜友人向娛樂新聞網站Radar表示，積尼高遜身體狀况還好，但很多事已記不得，而且除了兒子Ray等少數親友，甚少跟其他人聯絡。不少朋友都擔心積尼高遜會像從前的鄰居馬龍白蘭度（Marlon Brando），會孤獨地在家中離世。

近年有不少傳聞指積尼高遜患有腦退化症，所以自2010年跟麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）及奧雲韋遜（Owen Wilson）演出《愛情話你知》後便淡出影壇，因為他再記不起台辭。不過霍士新聞前主播奧賴利（Bill O'Reilly）在其個人頻道新聞節目否認此說法，稱數月前才探望過積尼高遜，而且經過詳談，稱他有留意時事，還有連串很有智慧提問，「跟他幾十年朋友，他已經85歲了（積尼高遜本月22日86歲生日），好嗎？但比起美國總統還要敏捷機靈」。

跟兒子Ray現身洛杉磯湖人迎戰孟菲斯灰熊賽場的積尼高遜，父子同樣傳著黑色襯衫，戴上墨鏡，精神看來不錯。開場前瞥見他在前排觀衆席，「大帝」勒邦占士即上前跟積尼高遜擁抱並短暫交談。《拉利真人SHOW》拉利大衛亦主動到積尼高遜的座位跟他握手打招呼。

過去半世紀以來，在洛杉磯湖人的觀衆席，一直不缺積尼高遜身影，自1970年開始就購買季票，甚至調整自己拍攝日程，確保不錯過任何湖人的重要賽事，必定會到場為愛隊打氣，是湖人歷來最著名的星級粉絲。