【開箱】《盜賊：七個朝鮮通寶》 周元偷文物 向「死侍」致敬

【明報專訊】近期韓劇接連以「復仇」為題材，繼《黑暗榮耀》及《模範的士2》後，韓國有線頻道tvN於4月12日推出的《盜賊：七個朝鮮通寶》，講述文物盜賊「臭鼬」與非正式文化遺產回收團隊「Karma」合作，懲治逃過法律制裁者，跟《黑》《模》兩劇一樣十分爽快，可是《盜》劇至今播出4集，成績未如理想，收視徘徊3%至4%之間。有韓媒分析，《盜》劇逢周三四晚播出，該時段收視長期不理想，tvN至今仍未公布接檔劇集，《盜》劇很大機會成為該台「殺檔」前最後作品。

公務員化身竊賊奪回文物

全劇12集的《盜賊：七個朝鮮通寶》，由《龍八》周元、《為何是吳秀才》李姝雨及《財閥家的小兒子》趙漢哲主演，香港觀眾可在「黃Viu」煲劇平台收看。故事講述「五級公務員」黃大明（周元飾）任職文物廳特別調查科事務官，表面上對工作漫不經心，經常偷懶，其實是蒙面賊「臭鼬」，會從不法販賣文物的權貴手上，搶走文物並交回政府。

另一方面，女警崔敏宇（李姝雨飾）得罪上司，被降職到文物專門小組，由最初很無奈，到後來跟從組長張泰仁（趙漢哲飾）及警員申昌勳（金在元飾）工作後，對文物保護產生濃厚興趣，開始深入了解應該如何從不法商人或收藏者手中將文物「物歸原主」。崔敏宇獲派與黃大明合作，對後者懶散及愛擦鞋的工作態度極不滿。警方文化遺產組一直阻止國家文物被非法販賣，但難以杜絕，且缺乏資源技術，於是張泰仁決定組織非官方團隊「Karma」，追查盜賊「臭鼬」下落，打算與其結盟，合力對抗無法透過法律制裁的文物侵佔者。

此劇罕有以韓國歷史文物為主題，首集已帶出信息「忘記歷史的民族沒有未來，失去文物的民族也沒有過去」，因此警方與政府一直積極尋回文物。劇中指大部分具價值的文物，成為古董收藏家及權貴「玩物」，利用法律漏洞侵佔文化遺產。據悉韓國約18萬件文化遺產「流落」世界各地，由於涉非法交易，在法律上很難收回。

韓劇較少見講文物知識

劇中提到「朝鮮通寶」古代錢幣，錢幣上有穿孔，只要集齊7個，就能找到大批文物的所在地，這情節有點像日本動畫《七龍珠》。木槿美術館理事長兼前高官金英洙（李德華飾），希望找到隱藏着市值30萬億韓圜的文化遺產，多年來派人不惜一切集齊7個穿孔的朝鮮通寶，甚至收養孤兒，栽培他們成為僱用兵。

劇中包含大量文物方面的知識，在韓劇較少見；又提到文物透過非法交易平台出售，並且有專門負責秘密運送與包裝的「魔術師」，還有偷走文物的盜賊等。

男主角周元近年多演動作戲，如《龍八》、《愛麗斯時空旅人》及《救命卡特》，身手靈活、敏捷，今次化身超級英雄「臭鼬」，穿著黑色貼身裝束、戴護目鏡，為避開守衛森嚴的高科技陷阱，需飛簷走壁；而且周身法寶，如電鞭及防彈衣，還安裝了有麻醉成分的氣體，不過使用方式十分搞笑，把裝置放在臀部，使用時就像「放屁」一樣。除了高難度動作戲，周元還搞笑演出，似向超級英雄片《死侍》的同名角色致敬。雖然動作場面設計不錯，但周元化身「臭鼬」偷文物時由頭包到腳，根本看不到表情，更遑論演技，讓觀眾較難投入。