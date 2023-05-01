曾為天后伴舞 重聚變怕醜仔 盧瀚霆感激陳慧琳主動打破隔膜

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）與樂壇天后陳慧琳（Kelly）昨日獲邀到沙田馬場表演，逾500「神徒」（粉絲暱稱）迫爆公眾席捧Anson Lo場，盧父亦有現身。Anson Lo在2018年Kelly歌曲《打字機》MV擔任舞蹈員，相隔5年，二人分別以勁歌熱舞獻唱兩首歌，Kelly狀態大勇保持水準，Anson Lo唱完第一首歌不停喘氣，「神徒」照樣興奮收貨。Anson Lo透露Kelly主動關心他，打破隔膜，感到很窩心，Kelly憶5年前對Anson Lo印象，讚對方乖巧有可塑性，二人希望日後有機會合作。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

Anson Lo緊接Kelly上台，跳唱歌曲《Mr. Stranger》後不停喘氣，要靠問「神徒」食了早餐未閒聊回氣，才再跳唱歌曲《MONEY》。演出後，Anson Lo被問是否狀態不好？他說：「最近要拍戲，唔夠瞓，休息時間比以往少好多，因為腳傷，跳舞時都有就住，因為還有好長遠的路要行，不可以好似平時咁樣，保持一貫做到幾多就畀幾多大家。」他透露腳傷未百分百痊癒，醫生表示要再覆診兩次才好番，所以跳舞時要就住，平時給200%力，今（昨）日只使出180%，「電影《12怪盜》還有武打戲未拍完，若用力過度，長遠就更加麻煩，首次入馬場表演，表現都ok滿意」。

失落「十優」 無特別感覺

問Anson Lo是否因腳傷貼消炎膠布致甩腳毛，刻意穿長褲表演不露腿？他笑道：「其實我平時都少露，總之近期都不會露，因毛髮未生長番，前一晚為表演更貪心貼多了消炎膠布，又嚴重了。弄致現在一撻撻，有啲位有毛、有啲位冇。」他表示與前輩Kelly相隔多年再重聚，Kelly指他大個仔了，入行後首次與對方見面，不禁怕醜起來，「Kelly好好，不停和我說話破冰，感覺到她很盡力關心我這個後輩，很感激她打破僵局」。他稱如果Kelly抽到時間和他合作，會感到十分榮幸。

Anson Lo表示拍完戲便投入與Edan （呂爵安）為ViuTV劇港版《社內相親》開工，他表示很期待飾演霸道總裁，覺得很有新鮮感。對於隊友姜濤及柳應廷同獲港台十優歌手獎，他無份，可會失望？他說：「life still goes on，冇正面或負面感覺，這行有好多不同獎項和頒獎典禮，你沒有辦法保證每個都有你份，都不會介意。」他不忘祝隊友姜濤生日快樂，透露會在工作中與對方碰面，屆時會唱生日歌和跟壽星切蛋糕慶祝。

無刻意減肥 重拾工作自然瘦

Kelly輕露小蠻腰弗爆登場，跳唱《大日子》及《花花宇宙》。她表示生完仔也沒有穿這類服飾，今次當試水溫，但已差不多是她的底線，「其實我沒有刻意減肥，因為未生之前真的好瘦，不想給壓力自己，年紀不同，亦無可能重回以前的磅數，可能最近重拾工作及忙於排舞，吃少了自然會瘦」。被讚夠氣過後生仔Anson Lo，她說：「有冇咁勁呀？因為這兩首歌跳得太多，已經手到拿來。」

Kelly透露將會推出全新快歌，預告會令粉絲有驚喜，且希望儲多些新歌，想稍後舉行的演唱會內容更豐富，但仍未定開騷日期。與曾為她伴舞的Anson Lo再重聚，Kelly大讚：「當年印象覺得他乖巧，好好笑容，扮什麼都扮得似，有可塑性。」可有機會合作？她說：「他和我合唱梗係好啦，我唱他跳，咁就最啱，年齡上都啱啲。」

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