回港探雙親做孝順女 陳倩揚謝老公幫湊細路

【明報專訊】已為人母的陳倩揚、黎燕珊與黃婉曼昨日到學校出席慈善親子活動開幕禮，跟逾百家長及小朋友，即場炮製愛心鮮果撻，提早慶祝母親節。舉家移居多倫多的陳倩揚透露今次回港探親，本周帶父母3人行去日本旅遊，重溫昔日回憶，「婚後大部分時間照顧丈夫和小朋友，雖然都試過3代同堂旅行，但如果只有我一個陪父母，對上一次已是12年前，很想重拾以前感覺，多謝老公放人，幫我湊小朋友，讓我安心出發」。常分享健康飲食之道的陳倩揚正籌備出新食譜，內容分享減醣、低卡路里和每日簡易輕鬆的健康餐單，預計今年7月書展期間推出。

黎燕珊一家三口旅行賀59歲生日

5月20日是黎燕珊的59歲生日，預告子女陪她遊日本，作為母親節禮物兼慶祝。她興奮說：「仔女計劃好陪我飛日本自駕遊玩幾日，生日當天一齊對住富士山食早餐，好期待。」子女有不同職業，兒子將駐歐洲工作，黎燕珊感安慰，笑稱已甩難，可享受自由，但同時又無奈要適應一個人生活。

黃婉曼育有兩女，幼女下月4歲生日，主動要求去日本旅行慶祝，她沒有答應，亦不打算搞生日派對，「打算帶她到戶外玩趁機放電，經歷這幾年疫情，體會很多事不是必然，小朋友搞生日會不必太過鋪張，反而用這些錢捐予慈善機構，做善事更有意義」。

記者：林蘊兒