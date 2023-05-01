確診柏金遜症逾30年 認病况轉壞 米高霍士：活不過80歲

憑《回到未來》（圓圖）走紅的米高霍士，其紀錄片《我仍是我：米高霍士》即將上架。

【明報專訊】《回到未來》男星米高霍士（Michael J. Fox）1991年確診柏金遜症，抗病至今超過30年。有關他的紀錄片《我仍是我：米高霍士》（Still: A Michael J. Fox Movie）本月12日在影視串流平台AppleTV+上架，米高最近接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）早晨節目訪問，預告片段日前曝光，米高表示與柏金遜症共存愈來愈難，自言不會活過80歲。

1991年時年29歲的米高霍士因《回到未來》電影系列，事業如日方中，怎料確診柏金遜症，嚴重衝擊其事業。為了宣傳即將上架、《絕望真相》戴維斯古根漢（Davis Guggenheim）執導的紀錄片《我仍是我：米高霍士》，米高早前接受CBS周日早晨節目訪問。

米高霍士在訪問中自言不會死於柏金遜症，而是伴隨這病死去。米高表示這疾病使人更容易受危及生命的傷害，譬如跌倒、感冒或窒息，「我不會說謊，真的愈來愈困難，每一天如是，現實就是如此」。他稱早前接受了脊椎手術，因為發現了一個良性腫瘤，根據醫療程序切除腫瘤後，卻影響到他走路，令到他摔倒，多次受傷，包括跌斷了兩邊手臂、一隻手及臉骨。米高指柏金遜症伴隨而來的跌倒更致命，還有進食落錯格導致肺炎等，「都想到死亡機率等問題，我是活不過80歲了」。

成立基金會研究柏金遜症

米高霍士憑一連3集《回到未來》電影躍升為荷李活一線男星，演出過《狼胎小子》、《發達之路》、《孽戰》，又拍過大受歡迎的處境劇《一家親》，曾多次贏得艾美獎及金球獎。據報道米高霍士1990年拍攝《荷里活醫生》期間，已發現自己有柏金遜症早期症狀，確診後更一度酗酒，後來見心理醫生才改善情况。米高霍士其後積極抗病，又投身公益活動，不但成立了基金會，籌款研究怎樣治療柏金遜症，也以自身經歷出書，鼓勵患者積極面對，種種貢獻讓他在去年的奧斯卡頒獎禮獲得人道精神獎。

《我仍是我：米高霍士》今年1月在辛丹斯電影節世界首映，米高當時表示該片有關其人生，本月12日會在AppleTV+播出。