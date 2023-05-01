金宣虎香港見面會預祝生日

【明報專訊】《海岸村Cha Cha Cha》韓星金宣虎前年爆出桃色醜聞，沉寂一輪後去年復出，前晚在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行粉絲見面會，吸引香港粉絲捧場外，還有來自韓國、內地、菲律賓、馬來西亞、泰國等地粉絲參加。

金宣虎以一曲《Everyday Every Moment》登場，用廣東話跟粉絲打招呼，「大家好，好掛住你哋」。他怕醜表示唱歌時掛住望大家，所以忘記歌詞；又謂心情緊張，但能見到香港粉絲十分開心。

金宣虎透露日前抵港後，去了中環Soho及星光大道遊覽，稱最愛蛋撻這港式美食，「韓國都有蛋撻，但香港的口感完全不同，好鬆軟；其實豆腐花也很合我口味，是第二最愛」。他還即場學廣東話，與司儀森美模擬在餐廳落單，後者搞笑推介他「食風」。談到近况，金宣虎稱首次主演電影《貴公子》預計6月上映，請粉絲密切期待。

金宣虎在見面會與粉絲大玩遊戲，又重演《抓住幽靈》、《海岸村Cha Cha Cha》及《Start-Up》情節。金宣虎在尾聲表示感受到港迷的愛與熱情，此行目的原是為粉絲創造美好回憶，結果他收穫更多，「今日好緊張，但好有趣、好享受」。他笑言看到台下有被迫來睇騷的「人夫」，也很感謝他們支持。最後香港粉絲特製驚喜短片送給金宣虎，當中全是給他的鼓勵說話，還預祝他本月8日37歲生日，令金宣虎感動流淚。

記者：蘇珮欣

攝影：林祖傑