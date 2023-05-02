怒斬情絲結束14年婚姻 洪欣：和張丹峰不再是夫妻關係

【明報專訊】現年52歲的洪欣與42歲內地演員張丹峰結婚14年，昨日凌晨，洪欣突然在微博發文宣布離婚。早於2019年，張丹峰被指跟經理人畢瀅有染，與洪欣屢傳婚變，隨畢瀅辭職，事件似告一段落，但張丹峰與畢瀅早前被發現過從甚密，雖然洪欣與張丹峰以十指緊扣現身機場及夫妻檔直播帶貨力證情未變，但張丹峰形象插水，洪欣難忍老公及畢瀅藕斷絲連，決定怒斬情絲。

娛樂組

洪欣昨日凌晨在微博發了3次關於離婚的宣言，她寫道：「我和@張丹峰不再是夫妻關係。」她解釋發文3次的原因，「某人一直刪我微博」，網民紛紛留言質疑是張丹峰「做手腳」，張丹峰其後留言反擊：「你哪隻眼睛看到我刪了。」

疑似小三畢瀅：別拿離婚開玩笑

相隔兩小時後，張丹峰發文稱：「對，不過了！」不少網民留言對他們離婚讚好，更有網民質問：「和畢瀅過嗎？」張丹峰回應反擊「和你過了」、「我只會罵造謠誹謗的人」。被指是「小三」的畢瀅，昨早上也急急發文撇清關係，「兩位老師，吵架歸吵架，別拿離婚開玩笑，這麼發展我真是說不清了 @張丹峰 @洪欣​​​」。

上月夫妻檔直播帶貨

洪欣與張丹峰2009年結婚，婚後育有一女，張丹峰對洪欣與莫少聰所生的兒子張浩鋒（前名張鎬廉）也視如己出，一家四口樂也融融，原本過着幸福生活，直至2019年，張丹峰被指與經理人畢瀅有染，一度出現婚姻危機，張丹峰匆匆否認，稱畢瀅引咎辭職，以為事件告一段落，但早前網上再傳出張丹峰與畢瀅疑似在酒店密會的照片，被指藕斷絲連。上月初，網上流傳洪欣與張丹峰十指緊扣現身機場的照片，張丹峰也在微博直播回應網民說：「目前我和我的家人都很好，謝謝你們的關心，你們千萬不要相信網上的那些八卦，都不是真的。」夫妻更一起直播帶貨，不過完成工作後，卻互刪直播視頻，婚變似有徵兆，之後更傳張丹峰和畢瀅領證結婚。

初出道嫁富商 一年後離婚

洪欣初出道時曾與富商黃國樑結婚，但婚姻只維持了短短一年。1996年與莫少聰戲假情真，相戀3年意外懷孕，但莫少聰拒絕奉子成婚而分手，洪欣決定誕下兒子獨自撫養，當單親媽媽。2004年，洪欣遇上張丹峰譜出姊弟戀，迎來第二次婚姻，洪欣曾深深愛過張丹峰，於內地節目，被好姊妹蔡少芬大爆曾極力反對她和張丹峰在一起，當時蔡少芬說：「不可以，這個人（張丹峰）壞壞的，看他的樣子就知道壞壞的。」洪欣力撐張丹峰說：「可能他拍照片時表情邪邪的，但是認識他之後會好很多，就知道他是一個什麼樣的男孩子。」張丹峰對繼子張浩鋒照顧有加，後者入行後，張丹峰一直扶持，曾被大讚比張浩鋒的親生爸爸莫少聰更是個稱職爸爸，父子曾於《致青春》合作，被形容似兩兄弟，今年3月，張浩鋒上載與張丹峰合照，宣布會再度父子檔上陣拍劇。