享受退休生活 78歲白韻琹有興趣網上開咪

【明報專訊】多次傳出患腦退化症的78歲白韻琹（白姐姐），昨日與老公謝偉俊出席紅酒活動。近年減少公開露面的白姐姐，精神不俗，回答記者問題時有紋有路，笑言現時享受退休生活。謝偉俊指白姐姐平日玩狗為樂，間中有馬出賽就會入馬場，閒時又會上網看片，時事、娛樂、常識什麼都看，反而很少聽收音機。問白姐姐可有興趣設網上頻道再開咪？她笑言：「有的，遲早啦。（再做《盡訴心中情》？）到時再講。總之開心就什麼都做到，不開心就什麼都做不到。」

兩公婆打情罵俏，謝偉俊問白姐姐現時開不開心？白姐姐笑說：「唔話你知，等你心思思！」她稱做節目不累，只是覺得暫時不夠料開咪，又透露生活和飲食都很健康，平時會做些簡單運動。謝偉俊表示經常與白姐姐散步。

徐小明籌備亞視66周年台慶

同場徐小明上任亞洲電視行政總裁3個月，稱現忙於籌備6月6日在大埔總台舉辦的亞視66周年台慶，出席嘉賓名單已交由公關部聯絡，新舊同事都會邀請，有的已過檔無綫，要視乎他們的合約，但亞視無任歡迎。製作方面，徐小明透露將會有一個關於大灣區的系列節目，《亞洲小姐》選舉也一直無放棄過，之前因疫情停了，現在已恢復在內地一些地區的選舉。問會否邀請亞姐出身的薛影儀幫手宣傳？徐小明稱對方已不屬於亞視，視乎合約和時間，亦會邀請所有亞姐參與。他透露也有財團接洽翻拍亞視經典劇集。

記者：陳釗