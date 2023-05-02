【開箱】《傳媒家族繼承人4》 主角猝逝製「驚喜」 劇本優秀金句不斷

【明報專訊】有線頻道HBO及串流平台HBO Go播放的《傳媒家族繼承人》系列，獲獎無數，然而天下無不散之筵席，早已公布3月26日首播的第4季將是最終章。截至香港時間昨日，已播到第6集；這一季最讓粉絲驚訝的是，一直跟子女鬥個你死我活的傳媒集團老闆Logan，在第3集猝逝，殺觀衆一個措手不及，錄得高收視之外，餘下7集是否再無戲可唱？

子女聯成一線對抗父親

《傳媒家族繼承人》首季以Logan的80歲大壽掀開序幕，4名子女以為他會退下來交棒，怎料與預期相反。其中Logan跟首任妻子所生的長子Connor，關係疏離，後者未能在集團擔任要職，而且一心從政。與第2任太太育有3子女，包括兒子Kendall、Roman及女兒Shiv；Kendall認定自己是繼承人，但很快發現父親根本不相信自己的能力，也是最早起來反抗Logan的人。Shiv本來在政界，立場較左傾，為總統候選人出謀獻策，後來退出，返回集團尋找屬於自己的未來，Shiv的丈夫Tom也在集團身居要職。Roman看似玩世不恭，其實一直跟兄妹爭奪權力與父親的關注。上季Kendall等三兄妹表面上聯成一線；Tom則背叛了Shiv，投向Logan陣營，兩人已經分居。第4季不知道是否要呼應此劇開初，也是Logan在紐約慶祝生日，不過幾乎已衆叛親離。Kendall三兄妹為反擊父親，密謀部署，包括知道對方想收購另一傳媒PGM，結果出天價讓Logan敗退。北歐串流媒體GoJo收購Logan的集團Waystar交易未完，董事局有人提出除非提高價格，否則將在董事局會議否決收購交易。GoJo老闆Lukas私下致電Kendall，稱若抬高售價，將取消收購。 Connor結婚前夕在卡拉OK與Kendall等弟妹相聚，Logan到訪，要求他們讓GoJo的收購順利通過。Kendall和Shiv拒絕，Roman則厭倦兄妹兩人對父親的敵對態度，暗地探Logan，後者以新聞台ATN總管一職利誘Roman，要求他跟Lukas斡旋。

第4季最廣為談論在第3集；Connor準備與年輕一截的Willa結婚，Kendall等往觀禮，Logan則跟部分老臣子，包括女婿Tom，乘搭私人飛機到瑞典與Lukas洽商收購，並決定解僱集團法律顧問Gerri，要求Roman在Connor婚禮上向Gerri傳達此訊息。怎料沒多久就收到Tom的來電說Logan在廁所昏倒，空姐正為他做心外壓，不知道他是否仍有意識，但Tom稱會把手機放在Logan耳邊，讓他們幾兄妹跟父親道別。

面對親人猝逝 描寫細膩

亞洲商戰劇、富家大戶勾心鬥角戲，離不開恩怨情仇，大灑狗血，《傳媒家族繼承人》不是這種套路。Logan猝逝，由急救到運返美國，一直沒有露臉，甚至帶點懸疑味道，到底這只是老奸巨猾嚇唬子女的幌子，還是真的撒手塵寰，雖然這懸念很快戳破，各人面對這突如其來的噩耗有不同反應；Connor曾經說，「有個不愛你的家庭好處是，你會學習生活裏沒有它」。小時候曾幾年沒見父親一面的他，選擇繼續與Willa舉行小型婚禮。Roman顯得難過，一直跟父親對抗的Kendall則沮喪，好像失去了目標；Shiv更是找不到任何言辭與父話別，只是不斷重複單調的句子。這一幕拍出了面對愛恨交纏的親人忽然離世的不同面向，既真實又情感充沛。可他們是老狼的子女，有着兇狠基因，當確定Logan已逝，三兄妹即重奪主導權，不讓老臣子草擬聲明，而且親自向傳媒交代父親死訊。第4集是Logan死後，三兄妹如何分配權力；第5集則是他們與Lukas正面交鋒。跟Logan交手就是一個學習過程，經過3季的「培訓」，Kendall三兄妹怎會沒學到一招半式的「繼承」實力？相信餘下幾集就是看他們如何展現成果。

除了爾虞我詐的商場謀略，此劇描寫人物獨到，揭露各種陰暗面及弱點；像Logan生日，跟保鑣從派對溜走，還說對方是其好友，可見此人如何高處不勝寒的孤獨。此劇不乏金句，更被美媒每集節錄，像第5集，每年GoJo都會到挪威搞員工修煉營，Kendall等趁機到當地跟他們傾收購，面對GoJo這種新興媒體，大家都有點忐忑，Gerri說：「沒錯他們年輕精壯，但歐洲人很軟弱，被社會福利安全網呵護，度假度到發神經，還有免費醫療。他們也許自以為是維京人，但我們是被狼養大的孩子，長期接觸一種叫Logan的病原體，他們完全不知道我們的厲害，好嗎？」短短幾句安撫了同事，嘲諷歐洲人，也戲謔多年來在Logan麾下的辛酸。