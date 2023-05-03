大肚Rihanna遲到Met Gala 謝勒力圖扮貓致敬老佛爺 楊紫瓊宋慧喬合照揭淵源

【明報專訊】美國時尚界年度盛事Met Gala香港時間昨早在紐約大都會藝術博物館舉行，今屆主題是「Karl Lagerfeld: A Line of Beauty」，藉以向2019年逝世的國際時裝界殿堂級人物「老佛爺」Karl Lagerfeld致敬。《奇異女俠玩救宇宙》金像影后楊紫瓊與《黑暗榮耀》韓國百想視后宋慧喬在場內興奮合照，讓粉絲勾起2009年二人在上海認識的回憶；紅地氈活動結束20分鐘後，挺着孕肚的樂壇天后Rihanna終於在歌手男友A$AP Rocky陪伴下姍姍來遲，名副其實壓軸登場。

被喻為時尚界「老佛爺」的Karl Lagerfeld，生前掌管多個時裝品牌如Chanel、Fendi等，昨日出席Met Gala的200多名來賓，部分亦穿著這些品牌的黑白時裝向他致敬。不過，凡事總有例外，例如《魔比煞》男星謝勒力圖（Jared Leto）及美國女歌手Doja Cat分別扮成老佛爺的愛貓Choupette出場，前者造型尤其驚喜，若非脫下頭套，其他來賓怎知他就是憑《續命梟雄》贏得金像男配角的演技巨星？

蔡徐坤遭誤認Jimin

值得一提的是，今屆參與Met Gala的華裔名人明星為數不少，包括《奇異女俠玩救宇宙》金像影后楊紫瓊、最佳男配角關繼威、候選女配角許瑋倫（Stephanie Hsu）、《尚氣與十環幫傳奇》劉思慕、韓國男團Got7香港成員王嘉爾，以及《璀璨帝國》台灣名媛Christine Chiu等。內地男歌手蔡徐坤亦獲邀亮相，法新社卻把他認錯為韓國防彈少年團（BTS）成員Jimin，路透社則誤稱他為陸劇《且試天下》演員賴藝。

活動開始未幾，楊紫瓊與宋慧喬場內合照已在社交媒體瘋傳，有網民翻查資料，發現二人因2009年出席「新娛樂慈善群星會紀念郵冊首發」上海發布會，為四川地震受難的兒童重建家園及募集教育基金而認識，難得再見當然拍照留念。另一方面，喬妹與韓國女團Blackpink成員Jennie均屬首次出席Met Gala，二人在紅地氈上貼面合照，表現親暱。Jennie穿著1990年黑白Chanel古董迷你裙行紅地氈，獲讚氣質高貴似公主。

當超模「黑珍珠」娜奧美金寶（Naomi Campbell）已是第16次出席Met Gala的時候，今屆仍有33人屬首次參加，除了Jennie和宋慧喬外，還有真人騷女星Paris Hilton、《伊尼舍林的女妖》巴利基奧漢（Barry Keoghan）、《最後生還者》貝拉藍斯（Bella Ramsey）以及「占士邦」皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）伉儷等。

至於另一Met Gala常客Rihanna，在紅地氈儀式結束後20分鐘才挺着孕肚亮相。今年2月在美式足球超級碗中場表演結束後，她宣布懷有第2胎，昨日穿著純白Valentino低胸長裙配襯Bulgari鑽飾壓軸登場，男友A$AP Rocky則以Gucci牛仔褲襯蘇格蘭裙，藉此向「老佛爺」在2004年花生騷謝幕的同一造型致敬。巧合的是，名模Karlie Kloss和網球壇傳奇「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）昨在Met Gala分別宣布懷有第2胎的喜訊。

Kim遇舊愛有說有笑

真人騷《卡戴珊家族》女星Kim Kardashian去年疑因「夾硬」穿著瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）性感吊帶裙出席Met Gala而遭網民圍攻，有傳主辦單位震怒，下令封殺Kardashian家族成員。事實卻是，Kim跟妹妹Kendall Jenner及Kylie Jenner繼續獲邀參加活動，Kim以珍珠禮服向「老佛爺」致敬：「沒有其他東西可比珍珠更能代表Karl Lagerfeld。」

還記得去年Kim跟《周六夜現場》諧星Pete Davidson拍拖出席Met Gala，如今二人雖已分手，但仍保持朋友關係，昨日在紅地氈上碰面，有說有笑氣氛融洽，未知跟Kim離婚而反目的男歌手Kanye West見狀有何感想？