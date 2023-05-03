【開箱】《unknown》 離婚警田中圭愛上吸血鬼高畑充希

【明報專訊】春季日劇陸續開播，截稿前為止，福山雅治與大泉洋合演TBS劇集《Last Man全盲搜查官》成績最好，首兩集平均收視為13.9%，反觀朝日電視台上月18日推出《unknown》，收視分別錄得7.6%及6.1%，雖然成績一般，但在日本影視串流平台TVer單集點擊率超過200萬次，證明捧場者眾，只是他們並非在電視機前收看，而是透過網上重溫。香港觀眾亦可在影視串流平台myTV SUPER欣賞。

《大叔的愛》製作班底

日劇《unknown》逢周二晚播出，全劇預計10集，由《虹色病歷簿》高畑充希、《大叔的愛》田中圭及《鐵帽》町田啟太合演，《大叔的愛》瑠東東一郎執導、《六本木Class》德尾浩司編劇，還找來「大叔」吉田鋼太郎演出。

劇集講述闇原心（高畑充希飾）是春雨出版社《週刊熱波》記者，擅長發掘獨家新聞，阿心與攝影師加賀美圭介（町田啓太飾）為了偵查報道，經常過着日夜顛倒的生活，就算假日也開工。阿心天不怕地不怕，天生擁有神力，因為她是吸血鬼。

另一方面，人稱「阿虎」的朝田虎松（田中圭飾）是春陽町派出所警察，他生性善良，經常主動幫助獨居老人換燈泡、修理水喉等瑣碎事，深得春陽町居民信賴。阿虎3年前離婚後過着單身生活。有次喝醉之後，返回曾經居住的寓所，遇上住客阿心，二人因此相識，繼而成為情侶。

吸血鬼生活現代化

阿虎與阿心拍拖一周年，女方一直未能鼓起勇氣，對男友透露自己是吸血鬼的事實，擔心阿虎難以接受。正當阿心苦惱之際，村內發生火警，阿虎為救村民而被困火場，阿心及時趕到，救出阿虎並告之真相。阿虎以為女友開玩笑，對於吸血鬼一事毫不在意，還決定跟她結婚，直到籌備婚事期間，阿心說要搞夜間婚禮，愛巢選在陰暗大廈，阿虎才知事態嚴重。

《unknown》有趣之處在於把吸血鬼生活現代化，阿心與父母闇原海造（吉田鋼太郎飾）和闇原伊織（麻生久美子飾）、胞弟闇原漣（井上祐貴飾）均沒有長生不老的異能，也不會飛天，見到十字架亦不會溶化，只是討厭見到它而已。雖然他們害怕陽光，但不至於「見光死」，每逢外出必定塗上「SPF500」防曬霜、架墨鏡和撐太陽傘；他們吃大蒜會嘔吐腹瀉，吸血就像人類喝水一樣，賴以維生。阿心表示為了美顏及健身，每日必須飲兩公升鮮血，但不會為茹血而殺人，而是上網購買有食品安全保證的血液。阿心曾反問阿虎：「難道你要食牛扒，就會去牧場直接咬牛隻嗎？」帶出現代與傳統吸血鬼生活方式的差別。

町田啓太捲三角戀

除了飲食習慣與別不同外，阿心跟常人無異，但她從不敢公開真正身分，經常自我否定；相反其父闇原海造從不介意別人目光，喜愛伯爵造型，堅持睡在棺材。阿虎與阿心家人相處過後，明白他們本性善良，坊間只是誤解，才將吸血鬼妖魔化。劇中還把吸血鬼比喻為跨性別人士，指出每人都有不同生活取向，只要相愛便成。

新劇除了提及吸血鬼與人類的愛情外，亦涉及吸血鬼有關的連環殺人事件。表面看似平靜的春陽町，卻有3宗謀殺案未破，死者血液都被吸光，直至同類案件再次出現，阿虎設法保護村民，其實他也有不能說的秘密，每當他見到血，腦中都會出現某兇殺案畫面，死者全是阿虎家人。與此同時，阿心上司吩咐她跟進兇殺案的專題報道，村民接二連三捲入兇案，究竟誰是兇手，預計稍後揭盅，觀眾請自行追看。

高畑充希與田中圭首度合作，二人外型相當合襯。田中圭角色帶點《大叔的愛》春田創一的戇直本色，十分討好。值得留意的是，扮演高畑充希同事的町田啓太，將會介入她跟田中圭的感情，大玩三角關係。