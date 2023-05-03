懶理周吉佩政治立場 肥媽：全部都係紅色

【明報專訊】無綫《中年好聲音》上周決賽，周吉佩爆冷奪冠，賽果惹人質疑有做馬之嫌，身為節目評判之一的肥媽，日前拍片逐一回應網民的疑問，她表示比賽絕對公平，「現場幾百人，點會不公平」。

戥羅啟豪不值 「佢有機會贏」

節目臨時改賽制，由三強之爭變兩強對決，引外界不滿，肥媽解釋：「無時間喇，直播節目太長，後面有新聞報道，時間是政府規定，我戥英國豪（羅啟豪）不值，本來他入三強，會有機會贏，他準備了首歌好好聽呀！比賽除了公平，運氣都好緊要！」李佳大熱倒灶屈居亞軍，肥媽指她唱第一首歌已失準，「她自己都知，唱完都喊。」周吉佩傳因高大、較年輕有商機，是內定冠軍？肥媽說：「傻啦！無人估到他贏！我買李佳、龍婷及英國豪，都輸了幾餐飯。李佳和龍婷由頭帶到尾，可能有壓力，周吉佩一早預輸，他聽老婆講著紅底褲，邪啲，這不是道人迷信，不過當你愈無壓力，就愈輕鬆。」

提到周吉佩的政治立場，有人認為愛國的肥媽不應支持對方。肥媽說：「我不理黃定藍，做評判是評唱功。現在還分黃藍呀？國安法出了，全部都係紅色啦，誰不是紅色？」她好開心今次任評判，能給予別人機會和希望，參賽者與親友亦發揮和諧、團結精神，是目前香港社會需要的元素，「仲分乜鬼顏色，分家產咩？大家齊心合力搞好香港啦！」

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