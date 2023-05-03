栢天男保靚樣火機燒鼻毛拍宣傳片 譚旻萱不愛大隻仔 鍾情陳毅燊身形

【明報專訊】陳毅燊（ANSONBEAN）、譚旻萱（Mandy）和栢天男昨日以宣傳大使身份出席「不要膠下去2023」記者會，鼓勵大眾減少使用即棄塑膠。ANSONBEAN表示環保要從日常行為做起，為地球負責任，否則不能返轉頭。Mandy覺得活動很有意義，承認以前環保意識不強，看完一些紀錄片後，開始有所領悟，「原來有些改變，慢慢能養成習慣，例如自備環保購物袋」。栢天男認為保護大自然和地球資源，人人有責。

3人與未能出席的林明禎早前各自為活動拍宣傳片。栢天男覺得內容很搞笑，片中有脫衫場口，自爆是臨場加，「為有最佳視覺效果，拍前狂做掌上壓，要兼顧靚仔樣，當日沒帶鉸剪修剪鼻毛，用火機燒，好大犧牲」。Mandy非常有艷福，與幾名大隻仔一齊拍攝，栢天男問她有否流口水，她笑說：「沒有，不喜歡太過健碩的男仔，喜歡運動型，身形如ANSONBEAN便滿足。」ANSONBEAN在片中展示身手，「動作是與對手即場夾，還加入了之前去韓國學跳舞的動作，非常好玩」。

Mandy前晚在音樂節觀賞盧廣仲演出時不禁流淚，解釋非常喜歡盧廣仲，對方的歌令她很感動和感觸，聲線如天使一樣，當刻令她很放鬆。笑問ANSONBEAN的歌聲能否令她流淚？Mandy笑稱ANSONBEAN是另一種感覺，是很chill很想郁動。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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