壓軸登場掀高潮 盧廣仲除外套惹歌迷起哄

【明報專訊】盧廣仲、高爾宣、JULIA WU、JOCELYN 9.4.0、J.Sheon、同理ZUNYA及馬天佑前晚於西九文化區為《SPACE MUSIC FESTIVAL》演出。盧廣仲壓軸登場，以結他自彈自唱《狂迪》，掀起全晚高潮。他興奮用廣東話跟大家打招呼：「你好呀。」再以國語搞笑說：「好久不見，差不多有20幾年沒見。」表演時他突然脫外套，作狀掉給觀眾，工作人員即叫停：「不要，很貴。」粉絲嫌除一件不夠喉，起哄要他再脫，盧廣仲笑稱唱的是抒情歌，不適合脫衣服。完騷後，觀眾遲遲不肯離場，盧廣仲在安歌聲中，再度登場獻唱《魚仔》，與觀眾大合唱為音樂會畫上句號。

高爾宣讚香港觀眾熱情

台灣饒舌歌手高爾宣大騷健碩手臂，非常識搞氣氛，在盧廣仲前出場的他稱，是來幫對方暖場，又順帶宣傳自己5月5日在同一地點的另一場演出，笑說今晚只唱4首歌，大家想聽多點，到時再來。台下反應熱烈，高爾宣大讚香港朋友很棒，他感到很爽。

兩女歌手鬥性感

華裔澳籍女歌手JULIA WU和台灣「潮流女聲」JOCELYN 9.4.0大鬥性感，前者在台上脫去外套，以低胸吊帶小背心配迷你裙示人，展現撩人舞姿。JULIA還用廣東話自我介紹，頻派心和飛吻，冧爆粉絲說：「我也愛你們，是否聽到有人叫『老婆』？你們so sweet，太可愛了。」JOCELYN 9.4.0穿上貼身露腰裝和超短裙大騷美腿，演唱時狂扭pat出「股惑」。首次來港演出的JOCELYN 9.4.0表示，很開心來到這裏，其間有男粉絲大嗌「I love you」，她開心回應：「我也愛你們。」

香港代表馬天佑穿上紅色「肌肉背心」登場，跳唱完《購物狂》後，表示5月1日對他來說是特別日子，人生第一次參與音樂節演出。

記者：陳釗

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