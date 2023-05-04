《12怪盜》戲分難平均 歡迎粉絲帶計時器狂捧場 MIRROR身心已準備開騷 專注綵排

Ian（左圖）和AK（右圖）稍後伙陳蕾舉行音樂會，主辦宣布加開網上直播，二人覺得是好事，因入場人數有限，現在可讓多點人看，身為表演者都開心。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】MIRROR全員主演的新片《12怪盜》昨日舉行開鏡拜神儀式，12子以戲中其中一個造型亮相，伙導演何國敏齊上香祈求拍攝順利、票房大賣。MakerVille行政總裁魯庭暉亦有現身支持。談到紅館演唱會補場將於明年1月移師亞博舉行，MIRROR表示身心已準備好再開騷，透露補場會保留舊的，也會加入新元素，強調今次有足夠時間綵排。

導演何國敏表示《12怪盜》講團結精神，希望透過此片將MIRROR最團結一面展現觀眾眼前。隊長楊樂文（Lokman）表示除了團結，還想展示成員默契一面。江𤒹生（AK）預告會將成員平時相處時的笑話擺上銀幕，讓大家感受一下MIRROR平時有幾無厘頭。

昨日率先爆12子角色擁有什麼技能。Lokman專長解密碼和解鎖，AK擁動物傳心能力；姜濤識催眠，笑言每次開工就問今日要瞓幾多個人。盧瀚霆（Anson Lo）自言很打得，呂爵安（Edan）識游繩，陳卓賢（Ian）性格冷靜、洞察力強，安排任務和分工。柳應廷（Jer）最勁換衫，隨時隨地變裝，邱士縉（Stanley）有竊聽技能，王智德 （Alton）是電腦黑客，邱傲然（Tiger）擅長讀唇，李駿傑（Jeremy）有超級記憶力；唯獨陳瑞輝（Frankie）的技能保持神秘。

Edan搞爛gag自認「呂」主角

Lokman表示電影已開工一段時間，今次12子分散拍攝，組合性多，預計拍到6月初。問到自言很打得的Anson Lo，片中是否打得最甘？他笑言：「不是，Lokman和Tiger都打唔少。」Lokman稱其實差不多，各成員都有參與動作戲，開拍前大家特意去上堂學基本功和戲中一些指定動作。談到女主角？Lokman承認欠奉，並笑說：「唔係呀嘛。」AK解釋要寫12人的故事已很難寫，很難再加女仔戲分。Edan搞爛gag說：「我就是『呂』主角。」Lokman表示今次合作，12子無鬧過交，但摩擦一定有。

可擔心戲分安排不平均，引起各人粉絲不滿？Lokman坦白說：「平均都是騙人的，一定有主、有副，想知誰多誰少就買飛入場看。」AK歡迎粉絲帶計時器入場觀賞，為成員戲分計時，一次計不完，入多幾次場計多幾次，強調這不是數學題，很難除得盡，最緊要大家覺得舒服、好睇。

演唱會其他問題交公司處理

提到MIRROR紅館演唱會補場消息，明年1月於亞博舉行。Lokman表示已開始籌備，今次會有足夠時間綵排。內容方面，他說：「目前還是很前期，但會保留舊的，也會加入新元素，MIRROR無論身心已準備好再開騷。」不少鏡粉擔心亞博場地不及紅館，距離遠了很多，以及座位分配等問題，AK表示換飛退飛等問題交公司解決，他們最專注是表演。至於會否加場和加強舞台機關檢查等問題，Lokman稱言之過早，仍在研究。

姜濤日前生日，姜糖（粉絲暱稱）攻陷銅鑼灣，外界反應兩極，有人覺得熱鬧，也有人覺得阻街。姜濤先多謝粉絲為他慶生，知大家想一齊開心，但同時希望每次慶祝或活動也不要影響其他人。

Jer獲偶像林宥嘉在演唱會上點名合唱，他表示很驚訝，開心可與偶像合唱，希望之後有合作機會。Edan和Jeremy對獲林宥嘉點名叫加油感到受寵若驚，Edan可惜未能親身捧場，希望下次有機會。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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