男友太出名 葉萱搵工碰壁 方力申不滿無理被屈成負累

【明報專訊】方力申（小方）昨日與奧運金牌得主李小雙和前國家體操隊員李大雙出席活動，分享退役生活，小方笑言終於明白世界冠軍與香港冠軍區別，李小雙即向他送鼓勵說話。小方透露女友葉萱找工作碰壁跟他是藝人有關，直認不甘被屈成為身邊人負累。

小方昨日以星級特別嘉賓身分，到中環出席運動飲品發布會，跟產品代言人李大雙和李小雙一起參與主禮儀式，小方笑稱與兩體壇前輩同是運動「完」，皆因大家已退役，不過他最近再度操水，為8月赴日本參加世界先進游泳比賽做準備。

小方聽完李大雙和李小雙的分享，有深刻體會，「兩名前輩讓我學到如何做稱職的代言人，就是要很了解產品及市場，所以他們是世界級冠軍，我是香港冠軍」。李小雙認為冠軍選手沒有區別之分，因為有本土冠軍出現，才有世界級冠軍，並向小方送上鼓勵，「你要繼續努力」。

小方受訪時表示好開心可以趁機了解兩名世界級選手的退役生活，「他們事業有成、投資有道，我『掹車邊』算是運動員，希望跟他們偷師，想叫他們帶挈我」。

女友心知被拒原因

提到他拍拖後工作增多，小方稱社會復常後工作已增多，希望人人有工開，大家都好。女友葉萱（Maple）是韓國攝理教教主鄭明析涉嫌性侵案其中一名受害人，之前她曾透露搵工碰壁，小方說：「之前都有講過，她搵工有點困難，原本她找到一份長工，但間公司後來不請她，理由是她的男友有太多人認識，不希望她上班時，大家注意在這方面。我無理由被人屈㗎嘛，係咪先？無理由同我一齊就係一個負累，我當然唔認同，她都心知是怎樣一回事，可能每個人睇法不同。」

自認有經濟壓力

會不會養起Maple？小方笑說：「這個問題很危險，要小心回答。」他稱女友不太心急搵工，現在有做補習、翻譯、教韓文工作，也很享受，「搵工最緊要找到喜歡的工作和支持她的老闆，她的家人、朋友和我的家人都會支持她，當然沒有事能動搖我支持她的心。不過不是太有錢的人都會有經濟壓力，我也有，想生活好一點，也要照顧家人、交供款，就算我沒工作也會死」。當女友韓文學生，另類經濟支持？小方說：「我沒有語言天分，我有3個契仔契女，如果他們想學韓文，我可以贊助。」

小方早前提過Maple想多做善事，但他參與的慈善工作多屬公開性質，不方便帶女友同行，透露對方自行上網報名做義工，他會考慮私下帶Maple為獨居長者家居大掃除。他可以娶女友做老婆幫手做家務，小方說：「娶多功能老婆？我不是大男人，娶老婆不是為執屋。」

記者：鍾一虹