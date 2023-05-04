躁底小器得罪人 姜皓文抄經茹素改壞脾氣

姜皓文承認以前性格火爆又小器，近年透過抄經、聽音樂和茹素讓心境平靜，人也變得開朗。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】56歲姜皓文（黑仔）首次拍ViuTV劇《極度俏郎君》擔正男一，日前受訪，提到在娛樂圈打滾37年，仍未入化境，對工作有團火。黑仔自嘲個性急躁兼小器，曾因工作壓力，情緒很波動，在醫生建議下服用抗抑鬱藥；近年透過抄經、聽音樂及茹素改善情緒問題，發現做人隨和有着數。

黑仔回想在亞視的歲月，承認以前很火爆、好勞氣，「在亞視時試過趕監製出廠，經常得罪人，那段時間做極都做唔起。現在知道發脾氣無濟於事，得罪人又傷身，都是隨和較着數」。

戒煙成功 老婆最開心

黑仔透露8年前可能因工作壓力，對很多事情看不過眼和小器，情緒變得波動，有時會突然「跳掣」，在醫生建議下服用抗抑鬱藥，「醫生無話我患了抑鬱症，只是情緒病一種，很多香港人都是這樣。服藥確助我紓緩情緒，開心了，不過都是需要時才服用，例如在人多地方，又或者戲分很沉重時。太太早知我出現了問題」。

黑仔為了心境平靜，近年除抄經、聽音樂和茹素，6年前嘗試戒煙，其間經常失敗，直至在內地拍《明日戰記》，「當時點起支煙覺得頭赤赤、標冷汗，跟住丟晒啲煙落垃圾桶，戒到現在，都不知自己點解那麼大決心，老婆最開心，以前她經常勸我都戒不到」。

放慢腳步 不亂接工作

黑仔認為現在工作最重要是開心，選擇自己喜歡的劇本和角色。從2015年開始，工作接踵而來，拍戲、拍劇，來不及消化，演出不夠細膩，變化不夠明顯，反而亂了腳步，「現在寧願放慢腳步，想清楚自己究竟適合做什麼，這就是我接拍《極度俏郎君》原因。劇中我扮演江湖猛人一疤，犯事判監20年，出獄後重新做人，脫離黑道世界，嘗試彌補生命中的遺憾，以及追回前妻（宣萱飾）。我很喜歡這個角色，相信監製陳翹英，聽到是喜劇題材，一口答應」。

黑仔稱初時以為開工可以輕輕鬆鬆，但深入了解劇本後，發現一點都不簡單，「好考演技，情緒經常大爆發，幾乎每集都要喊，不是嚎哭，就是飲泣，角色比較沉重，事前要刨劇本，花了很多心神揣摩角色，希望演繹方法跟過往不同，不想為喊而喊，出來效果我都很滿意」。

讚宣萱有好老婆特質

談到「太太」宣萱，他讚不絕口，「以前和她合作拍過電影，但同場戲不多，今次首次正式有對手戲，發現她是一個善良的女仔，又懂得照顧身邊朋友和劇組人員，每次都買補給品給大家，怕大家辛苦，她有好老婆特質。演戲上，她也交出很多意見，給我很大幫助」。

黑仔透露《極度俏郎君》是向昔日江湖片致敬，他事前翻看了很多經典電影參考，包括劉德華和柯俊雄合演的《江湖情》，他的角色造型加入龍虎鳳紋身，保留舊有的江湖情懷，演繹上加入新思維，希望做出新舊交替效果。角色一疤貫穿全劇，童年和年輕版分別由童星和吳啟洋（Phoebus）飾演，他和Phoebus在故事中穿插，「我和Phoebus的外形有很大差距，不過大家的神髓好似」。

髮型：Jove Shek

化妝：Manman Fong

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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