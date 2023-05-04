第2任老婆被指不滿夫離家拍劇多月 奇雲高士拿結束18年婚姻

【明報專訊】奇雲高士拿（Kevin Costner）上世紀八九十年代紅極一時，拍過《護花傾情》等賣座片，其後《未來水世界》及《末日戰士》等票房失利，令其演藝事業蒙上陰影，幾年主演西部劇集《黃石》取得高收視，重振雄風，今年更贏得金球獎戲劇視帝。不過奇雲現任太太Christine Baumgartner周一入稟法院申請離婚，沒要求贍養費，但爭取3子女的共同撫養權，結束18年婚姻。

據娛樂新聞網站TMZ報道，奇雲高士拿的第2任妻子Christine Baumgartne本月1日提出離婚申請，理由是「不可和解的分歧」。奇雲則透過發言人回應傳媒，「無法控制的情况導致他必須參與離婚訴訟，這令他非常難過」；又稱奇雲一家正度過艱難時期，盼外界尊重他們的私隱。

美媒報道指任職模特兒及手袋設計師的Christine Baumgartne，與奇雲高士拿育有兩名兒子：15歲Cayden和14歲Hayes，另外還有12歲么女Grace，Christine提出3子女的共同撫養權，但沒要求任何贍養費，美媒指因她簽了婚前協議書。

自導自演《與狼共舞》曾橫掃奧斯卡

雖然有消息稱奇雲高士拿與《黃石》創作人泰萊舒列頓（Taylor Sheridan ）不和，很大機會去年底播出的第5季是奇雲的最後演出；不過《黃石》是派拉蒙近年最高收視劇集，近兩季開播均錄得超過1200萬人收看，還開拍了《1883》和《1923》等多齣外傳。據網媒Radar Online去年報道，Christine倒不滿奇雲接拍《黃石》，因每年幾個月要到蒙大拿州開工，必須跟她及子女分離，讓Christine愈來愈受不了。Radar Online引述消息人士稱，「這對他們家庭是個打擊，《黃石》很紅，監製都想一直拍下去，然而Christine想丈夫多留在家裏」。

奇雲高士拿上世紀八九十年代名聲最響，他主演的《義膽雄心》、《諜海軍魂》、《羅賓漢》、《護花傾情》及《驚天大刺殺》等電影，皆賣座或獲得好評；奇雲自導自演的《與狼共舞》更橫掃奧斯卡最佳電影等7獎，登上事業高峰。

奇雲高士拿先後經歷兩段婚姻，都跨不過20年大關；1978年跟大學同學Cindy Silva結婚，後者更見證住他踏足荷李活及名成利就，然而16年婚姻於1994年走到盡頭。兩人育有兩女一子；離婚後奇雲又與女演員Bridget Rooney育有一子。2004年，跟拍拖4年的Christine Baumgartne在奇雲位於科羅拉多州的牧場共諧連理，只是逾18年後，又再次申請離婚。