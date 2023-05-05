呻唔聽父母話 吳君如想鄭中基出手調教17歲愛女

【明報專訊】鄭中基和吳君如昨日於活動上透露各自的女兒都有興趣入行繼承衣鉢，身為父母的二人希望做明燈，為下一代鋪路。鄭中基大爆13歲女兒對唱歌有興趣，不反對她將來入行發展，自己亦打算親自向女兒傳授唱功。吳君如笑言有意推17歲女兒陳是知跟鄭中基學演技，因女兒不愛聽父母說話。

記者：鍾一虹

鄭中基的個人網上頻道開拍招募演員真人騷《機動兵工廠》，他與出任導師的吳君如、導演莊文強昨日於葵興出席殺青儀式，聯同6學員一起切蛋糕，開香檳慶功。鄭中基表示花了4個月籌備8集節目，最後一集拍攝學員畢業，優勝者將獲藝人合約一份，吳君如笑問優勝者加盟可有底薪？鄭中基笑說：「點都有一點，來做奴隸咩！」

吳君如相信賽果沒有內定，「我對學員全沒認識，來到現場才第一次見，會按表現評分，我同莊文強剛剛傾評分準則，做評判好大壓力」。鄭中基表示不讓兩評判先認識學員，希望看大家的臨場反應。

呻演技常遭女兒柴台

鄭中基稱學員將透過獨腳戲和二人對演經典電影場口為畢業作，接受評判打分，若揀他和吳君如主演的電影最不着數，「揀我們的戲最蠢，我心目中沒有人演得好過我們」。

吳君如稱演喜劇是一件好有難度的事，讚鄭中基的節目構思很好，提供培訓新演員平台，讓觀眾有機會見到新面孔，一定大力支持，又笑稱想推17歲女兒陳是知參加下屆賽事，「我想搵鄭中基教女，讓女兒學演戲，我個女不聽阿媽講，阿爸講會聽少少，無論阿媽演戲幾好，阿爸導演得幾好，她都反白眼」。鄭中基說：「他們最喜歡聽外人講，會不會拍第二輯要視乎這輯反應。」若陳是知參賽會否成內定冠軍？吳君如笑說：「無內定，娛樂圈不是這樣黑暗，無潛規則。」

為子女着想 獻唱籌款

提到鄭中基早前為子女學校籌款演出，儼如開迷你演唱會，大批家長變成他的小粉絲，他說：「小朋友申訴校舍變舊，但學校花費在中學裝修，於是學校問我可否唱歌幫手籌款，我為子女着想，當然要出一分力。」

提到與他同台表演的女兒Emma獲好評，網民認為她夠資格出道，鄭中基笑說：「我個女出道？未得，她唱得未夠好，年紀仲細，跟我一起表演還可，不過她對唱歌有興趣，若將來入行都無問題，只要她搞好學業就得，畀些時間我訓練她，現在女兒13歲，教她唱歌仲會聽我講。」吳君如預視鄭中基快將面對女兒反叛期，稱大家走在一起都是傾子女和教育問題。