失言未失機會 冼靖峰出新歌承諾少講廢話

【明報專訊】冼靖峰（Archie）參加無綫歌唱真人騷比賽《聲夢傳奇》入行，之後在網上直播音樂會取笑2003年出生的同期學員林智樂與蔡愷穎是「SARS死剩種」，失言惹眾怒，險毁星途，承受不少壓力。事後他即道歉認錯，知錯能改，未因而失工作機會。

Archie自知仍有漫長演藝路要行，承諾慎言，多做實事。繼歌曲《一個人的幸運》，Archie推出第二首歌《BUG FIX》挑戰唱快歌，歌曲原本寫給女歌手唱，但他對此曲情有獨鍾，「首歌試過降低變男Key，但不好聽，所以原汁原味照錄，成首歌差不多全假音，錄到第8個版本才滿意，如果唱現場都有少少驚」。Archie自言喜歡曲風多元化，經常聽不同類型歌曲，很想自己也能夠有沒 界限的作品。

期待新劇跟大前輩合作

Archie透露新歌題材很簡單，以輕快音樂紓緩都市人工作壓力，令大家聽到這首歌可有4分鐘的喘息空間，他承認也有工作壓力，「壓力來自機會來到時，如何能準備充足，做得更好，早前有機會北上參演內地網劇《戀戀紅塵》，古力娜扎教了我很多，將拍無綫新劇，有機會和小時候看電視經常模仿的大前輩合作，跟對方有不少對手戲，都加緊上戲劇班」。吸收了失言的教訓，決定以歌手和演員雙線發展的Archie說：「要對得住每個機會，少啲講無謂嘢，做實事，還有很長的路要行，不同方面都要好好裝備自己，不可停滯不前。」

記者：林祖傑

場地提供：Studio Meta

化妝：King Yip @King's Makeup

髮型：Wingkee Makeup