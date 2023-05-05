《沙丘瀚戰：第二章》預告首曝光 添密菲率衆打復仇戰

【明報專訊】《天煞異降》導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）執導的科幻巨製《沙丘瀚戰》，《以你的名字呼喚我》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）及《蜘蛛俠：強勢回歸》辛蒂雅（Zendaya）主演，2021年疫下上映全球累收逾4億美元（約31.2億港元），並在奧斯卡捧走6獎；下半部分《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）今年11月公映，繼40秒先導預告後，前晚再公開約兩分半鐘預告片段，上集跟母親逃到阿拉吉斯並與弗雷曼人結盟的保羅，從預告片所見，他能駕馭沙蟲，又統領萬民，看來第二章料有連場復仇大戰。

《沙丘瀚戰》除了添密菲沙洛米和辛蒂雅，還有《星球大戰：原力覺醒》奧斯卡艾薩（Oscar Issac）、《職業特工隊》莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）、《毒裁者》佐斯布連（Josh Brolin）、《水行俠》積遜莫瑪（Jason Momoa）、《切爾諾貝爾：傷心的兒童》施達倫沙士格（Stellan Skarsgard）、《銀河守護隊》戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）、《二百萬奪命奇案》查維爾巴頓（Javier Bardem）及《春光乍洩》台灣男星張震等主演，陣容強勁，2021年參加完威尼斯影展世界首映後正式公映。《沙》片改編自法蘭克赫伯特（Frank Herbert）1965年出版的同名小說《沙丘魔堡》，《象人》導演大衛連治（David Lynch）1984年拍成《星際奇兵》，但口碑麻麻。《沙》片成績較佳，不但疫情下可累收4億美元，在奧斯卡亦贏得最佳攝影、布景設計等6個獎項，順利開拍下半部。

「貓王」演反派造型突出

上集尾聲講述阿特雷斯（Atreides）家族繼承人保羅（添密菲沙洛米飾），父親公爵（奧斯卡艾薩飾）遭歹毒專橫的哈根尼（Harkonnen）家族統領者男爵使計殺害，還狙擊保羅，他最後與母親逃到阿拉吉斯星球（Arrakis），與當地原住民弗雷曼人（Fremen）結盟。從前晚公開的《沙丘瀚戰：第二章》預告片所見，保羅跟弗雷曼的采寧（辛蒂雅飾）成為情侶，有一幕兩人坐在沙丘疑似咀嘴。最長的一個鏡頭是保羅駕馭巨大沙蟲，讓所有弗雷曼人為他喝彩；及後保羅更揮劍指向天空，似作勢出征，與摧毁他家庭的敵人，展開復仇之戰。

上集不少角色已犧牲，亦有新角色加盟《沙丘瀚戰：第二章》，像科倫絲佩芝（Florence Pugh）扮演的Irulan公主，在預告片有兩個鏡頭。《貓王》男星奧斯汀畢拿（Austin Butler）飾演哈根尼男爵的侄兒Feyd Rautha，光頭造型又剃了眉毛，十分搶鏡，還有動作場面，以及與《接近無限溫暖的藍》法國女星蕾雅絲端（Lea Seydoux）飾演Margot夫人的親密鏡頭。據導演丹尼斯維爾諾夫所言，奧斯汀扮演的角色是「奧運級數劍術大師跟變態殺人狂的混合體」，可想而知是個武功高強的反派角色。據悉《沙丘瀚戰：第二章》曾到布達佩斯、阿布扎比、約旦和意大利等地取景，預計今年11月1日在港上映，美國觀衆則延後兩天才有機會欣賞。