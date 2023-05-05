【開箱】《銀河守護隊3》 Marvel電影的救星與噩夢

【明報專訊】現正擔任DC電影公司行政總裁的占士根（James Gunn），離開Marvel陣營前最後一部自編自導超級英雄片《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3），前日提早在港開畫，美國及內地延至今日上映，電影網站「爛番茄」給予80%高分，影評人讚此片為《銀河守護隊》三部曲寫下完美句號，亦為劣評如潮的Marvel電影宇宙（簡稱MCU）第4階段作品，挽回不少聲譽。可惜Marvel用人不善，隨着占士根倒戈，今日的救星隨時變成明日噩夢。

兩反派登場

《銀河守護隊3》延續《雷神奇俠4》和Disney+特備劇《銀河守護隊 假日特別版》劇情，故事講述「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）跟拍檔「涅布拉」嘉倫基蘭（Karen Gillan）、「螳螂女」寶姬曼迪夫（Pom Klementieff）、「達拉斯」戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista），以及雲狄素（Vin Diesel）和畢利谷巴（Bradley Cooper）聲演「樹人」與浣熊「火箭」，厭惡飄泊宇宙生活，於是從「收藏家」手上接管虛無之地，並跟其他外星浪人一起動工，改建成適合居住的「腦域」，為所有無家者提供一個安身地。

當星爵仍然為痛失至愛「嘉魔娜」素兒莎丹娜（Zoe Saldana）而難過，經常以酒精麻醉自己之際，渾然不覺危機掩至。今集共有兩名反派，《名門戇族》韋保達（Will Poulter）飾演人造人「阿當術士」率先登場，在上集片尾彩蛋已交代他是守榮星女祭司製造出來的至強兵器，奉命到腦域捉拿浣熊火箭，好讓《和平使者》卓胡迪伊烏哲（Chukwudi Iwuji）扮演的另一反派「至高進化者」解剖研究。雖然阿當術士失手，浣熊火箭仍受重傷，星爵等人為救好友，不惜以身犯險，直闖至高進化者的太空基地「反地球」，尋找治療秘方。

來到三部曲的最終章，今集終於交代浣熊火箭的悲慘身世，也是全片最感人的情節，電影一邊回顧牠的黑暗歷史，同一時間上演星爵等人對付至高進化者的過程，一靜一動卻環環相扣，令觀眾情緒如坐過山車般大起大落，跟戲中主角同喜同悲。話說火箭童年坎坷，原本只是一頭浣熊，卻被至高進化者選作實驗品，編號89P13的牠受盡折磨，更目睹好友水獺「拉娜」、兔子「地板」和海象「牙牙」慘死，令牠咬緊牙關逃亡，伺機為亡友報仇。

為了潛入敵方陣營，涅布拉私下向史泰龍（Sylvester Stallone）統領的掠奪黨求助，後者派出的幫手，正是來自多元宇宙的另一個嘉魔娜，星爵見她即勾起無限溫馨回憶，於是對她死纏爛打，令嘉魔娜討厭不已。最終二人能否破冰，甚至擦出愛火？今集上映前，網上流傳有一個甚至多個主角陣亡，消息是否屬實？留待觀眾入場自行探索。

片尾收錄兩彩蛋

可以肯定的是觀眾看罷今集，都會懷念銀河守護隊所有成員，因為在占士根筆下的大小角色，過去9年都有成長，證明廢柴都可改變命運，包括不再依賴達拉斯保護的螳螂女、變得更具人性的涅布拉、勇於承擔責任的浣熊火箭、成熟可靠的樹人……從片尾收錄兩條彩蛋片段可見，星爵和其他拍檔亦已蛻變，第一個彩蛋是部分成員離開後，餘下隊友招募新舊相識另組第2代守護隊，繼續保衛宇宙和平，除了在特備劇率先登場、擁有超凡念力的小狗「科斯莫」外，最大驚喜是原著漫畫第一代「Marvel隊長」Mar-Vell製造出來的女兒Phyla-Vell亦是其中一員，令人好奇在今年11月上映的《Marvel隊長2》（The Marvels），一頭銀髮的Phyla-Vell可會再度登場。

另一彩蛋是星爵返回地球後，跟爺爺共進早餐，後者手上報紙的頭條新聞正是「奇雲貝根自爆曾遭外星人綁架」，說的正是在特備劇中，達拉斯和螳螂女為了逗星爵開心，於是到地球「邀請」其童年偶像、《渾身是勁》男星奇雲貝根（Kevin Bacon）到腦域跟星爵見面一事；還記得在《銀河守護隊》首集開場講述星爵童年喪母後，跟爺爺鬧翻然後離家出走，投奔宇宙一直未有回家，如今爺孫重逢，正好來個首尾呼應，為系列寫下圓滿句號。

上映日期：5月3日