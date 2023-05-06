《一舞傾城》挑戰電視尺度 鄺潔楹豁出去演舞小姐遭性虐待

《一舞傾城》呈現1980年代香港日式夜總會紙醉金迷的面貌，劇中姚子羚（左起）、陳法蓉、陳星妤、文凱玲、鄺潔楹及蔡潔也有背後的故事。（視頻截圖）

【明報專訊】王晶製作電視劇《一舞傾城》將於下周一在無綫播映，跟ViuTV《全民造星V》同時段硬撼。此劇以1980年代香港的日式夜總會「萬國城」為故事背景，紙醉金迷、似酒池肉林的銷金窩。日前上架只有40秒的宣傳片所見，劇中演舞小姐的鄺潔楹被性虐待，文凱玲被黑幫用槍指頭，蔡潔也難逃強姦戲分，極重口味。一眾女角的大尺度演出，令台灣傳媒對這部被喻為港版《華燈初上》的劇集受注目，對劇中「性暴力」場面側目。此劇是今年1月楊明出獄後首部劇集，他會參與宣傳活動。

娛樂組

《一舞傾城》製作人王晶在宣傳片中形容，當年這種日式夜總會在香港盛行，以奢華與花錢作為吸引力，一班舞小姐也是「可憐人」，其中真情假意睇自己個心。

陳法蓉演媽媽生被灌酒狂嘔

陳法蓉飾演媽媽生沙律姐，宣傳片第一句：「做我哋呢行要食得鹹魚抵得渴」，她被灌酒後狂嘔，接着舞小姐被辱罵是「雞」（妓女），又有掌摑、SM、強姦的鏡頭，一向走可愛路綫的鄺潔楹劇中飾舞小姐，被綁在牀上鞭打，痛苦落淚，相信是她入行以來最大膽的演出。

楊明出獄後首部播出劇集

近年受TVB力捧的蔡潔，劇中被李嘉強姦，令網民睇到肉緊。早前莊鍶敏透露劇中跟李嘉有激烈牀戲，拍攝時她也懷疑，以電視尺度如何剪出播映。

56歲陳法蓉相隔7年再有劇集在TVB播，她演的媽媽生有霸氣，被指跟《華燈初上》林心如飾演的Rose媽媽極相似；陳法蓉也被讚狀態好。劇中莊鍶敏也是演媽媽生角色，跟陳法蓉打對台，她旗下的舞小姐包括現實中的胞妹莊思明。

莊思明的男友楊明也參與演出，飾演社團中人，此劇是楊明今年1月出獄後首部播出劇集，他閉關了幾個月，會趁此機會再投入工作，將會參與劇集宣傳。

《造星V》同時段首播對撼

《一舞傾城》製作落重本，重現當年夜總會的盛世，場景豪華，眾女演員的服裝也十分性感。此劇以女角為主，主演陳法蓉、莊鍶敏、姚子羚、蔡潔、文凱玲、陳星妤及鄺潔楹等，也有帥哥高鈞賢、關楚耀及何浩文參與演出，卡士陣容有睇頭。ViuTV的重頭製作《全民造星V》會在同日同時段首播，收視有得爭。