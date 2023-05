涉抄歌案獲判勝訴 缺席祖母喪禮留憾 Ed Sheeran力保創作自由

【明報專訊】英國創作男歌手Ed Sheeran歌曲《Thinking Out Loud》涉嫌抄襲已故Marvin Gaye的1970年代大熱作《Let's Get It On》,上月底在美國紐約曼哈頓法院開審,經過連日聽證,陪審團前日裁定Ed Sheeran勝訴,他聞判後激動流淚,在律師陪同下離開法院,不忘發表勝利宣言:「作為音樂人,(如果敗訴)我們可能要向創作自由說再見。我只是個喜歡與人分享音樂的人,不想成為他人的搖錢樹。」他又提到審訊期間,被迫缺席祖母的喪禮,對此感到遺憾。

Ed Sheeran的抄襲歌曲官司,原告人Kathryn Townsend Griffin正是與Marvin Gaye一同創作《Let's Get It On》的拍檔Ed Townsend女兒,她入稟控告Ed Sheeran在2014年發表歌曲《Thinking Out Loud》有抄襲之嫌,要求索償一億美元(約7.8億港元),後者否認並曾在法院內即場彈奏此曲,力證兩者並無相同之處。案件經過一周審訊,前日陪審團裁定Ed Sheeran勝訴,其中一名陪審員Sophia Neis事後接受英國《每日郵報》訪問時解釋,相比只看樂譜,Ed Sheeran即場彈奏更有說服力,「而且在法院內欣賞他的表演,實在是一件很酷的事」。

如無人可以擁有「藍色」一樣

據報Ed Sheeran聞判後,一度激動落淚,他先以雙手掩面,再擁抱身邊律師。當他離開法院時,笑着向傳媒發表勝利宣言:「我只是個喜歡與人分享音樂的人,不想成為他人的搖錢樹。」暗示原告為謀財而打官司。對於獲判勝訴,他坦承心情興奮,因為他曾說過,如果敗訴的話,將會離開樂壇,「如果我敗訴了,我就洗手不幹,停止所有工作」。

Ed Sheeran又表示,對於這宗毫無理據的官司,竟獲法庭受理,「感到非常沮喪」,強調《Thinking Out Loud》是他跟女歌手Amy Wadge共同創作,內容是從祖父母及他的感情故事汲取靈感,對於被指歌曲和弦部分跟《Let's Get It On》相似,他說難以認同,「這些和弦方式,遠在《Let's Get It On》面世前已經存在,無人可以宣稱擁有它,正如無人可以擁有『藍色』一樣」。Ed Sheeran最後說,為了應訊而被迫缺席祖母在愛爾蘭舉行的喪禮,令他感到遺憾。

新碟14首MV全上架

抄襲官司告一段落,Ed Sheeran昨日如期推出最新專輯《-》,主打歌《Eyes Closed》成為他的第14首英國冠軍作品,另一新曲《Boat》接力登場。在香港時間昨晚11時,全碟收錄14首歌曲的MV已悉數在YouTube上架,他亦現身網上派對,即場演繹acoustic版本《Eyes Closed》。