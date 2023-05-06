【開箱】《壞媽媽》 羅美蘭李到晛 一場意外重修母子關係

【明報專訊】影視串流平台Netflix韓劇《黑暗榮耀》扮演「劊子手」協助宋慧喬復仇的李到晛，最近與《Black Dog》羅美蘭合演有線頻道JTBC新劇《壞媽媽》，上月26日首播至今，4集收視節節上升，由開播只有3.5%，急升至前晚第4集的7%，升幅多達一倍，網民看好收視可破雙位數。以親情為主題的《壞媽媽》，故事溫馨感人但不落俗套，結果贏盡口碑，故事講述母親與遺腹子相依為命，為了栽培兒子成才，毋懼變成「壞媽媽」，乖仔卻淪為「不肖子」。直到兒子撞車後，餘下7歲前記憶，母子反而獲得修補關係的機會。

乖仔變腐敗檢察官

《壞媽媽》在韓國JTBC播出，香港觀眾可以透過Netflix收看，新劇由《怪物》沈娜妍執導、《給自己的情歌》裴世英編劇，全劇共分14集，每逢周三、四晚播出。故事由1988年說起，講述陳英順（羅美蘭飾）與丈夫崔海植（趙震雄飾）經營養豬場，準備迎接婚後第一胎。適逢當年韓國舉辦奧運會，某建築公司指養豬場影響巿容，強行遷拆，崔海植反抗，豬場遭縱火，他更被建築公司老闆宋友壁（崔武成飾）殺害，並偽裝成自殺。英順不信丈夫輕生，但無力伸冤。

英順遷往鄉郊，誕下兒子崔強豪（李到晛飾），繼續養豬維生。英順獨力撫養兒子成才，望子成為法官或檢察官，於是恨下心腸，用盡各種方法，例如跟強豪說：「努力學習，成為法官或檢察官後，誰也不能無視或欺負你。」強豪放棄童年快樂，被迫專心讀書，最終如願以償，獲聘為檢察官，可惜性情大變，在家冷待母親，在外腐敗淪落，甚至巴結宋友壁，又故意接近國會議員吳太秀（鄭雄仁飾）的獨生女吳河英（洪妃羅飾），設法成為宋友壁的合法養子，再迎娶吳河英，從而獲得更大權勢。

可是吳太秀根本無意讓女兒嫁給強豪，於是教唆她在男友飲品中落藥，導致強豪撞車重傷昏迷。當他清醒過來，失去部分記憶，心智變成7歲小孩，英順只好再次肩負母親照顧兒子的責任。

以豬比喻失敗人生

《壞媽媽》主題是親子關係，首兩集提到「什麼樣的媽媽教出什麼樣的兒子」，英順為了培育兒子而不擇手段，例如在第1集，強豪因青梅竹馬好友李美珠（安恩珍飾）受傷而缺席高考，英順得悉後盛怒。表面上英順自私自利，其實愛子心切。強豪童年欠缺娛樂，也從來吃不飽，因為媽媽說過吃得太飽便會想睡，根本無法專心讀書，第3集講到強豪失憶後，回家多日堅持不吃不喝，媽媽問為什麼？強豪回答「吃太飽無法讀書」，英順恍然大悟，頓感自責。

新劇歌頌母愛偉大，雖然強豪心智退步，英順難過但沒放棄，並跟強豪說是上天賜予機會，讓他們從頭來過，修補母子關係，只求兒子健康快樂。英順以豬比喻人生，認為豬原本是愛清潔的動物，全因人類把牠困起來，因此變髒變臭；又說豬一直望着地下走路，直至跌到四腳朝天，才能看到天空。

李到晛扮「小孩」可愛

羅美蘭飾演「壞媽媽」英順，個性勤勞倔強，是鄰居眼中的好人，但對兒子冷酷無情。羅美蘭表現自然投入，令角色更具說服力。她跟李到晛首次合作，已經充滿默契，恍如真正母子。值得一提的是，李到晛扮演心智只有7歲的「乖孩子」，表情拿捏準繩，樣子佻皮卻不會令人覺得他強裝可愛。

《壞媽媽》目前播出4集，多個謎團未解，包括強豪當上檢察官後，何以主動巴結殺父仇人宋友壁？他是真的腐敗，還是密謀為父報仇？另外，強豪與美珠有過一段情，後者誕下龍鳳胎後，交給鄉下外婆照顧，強豪可會是他倆的生父？都令觀眾有追看的意欲。