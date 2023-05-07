MIRROR全員缺席港台頒獎禮 張天賦掃4獎 奪最優秀流行男歌手

姜濤（上圖左）、Jer（上圖右）及魏浚笙（下圖）齊缺席，預先拍片講得獎感受。

【明報專訊】港台主辦《廣播九十五周年 十大中文金曲頒獎音樂會》昨晚在紅館舉行，張天賦橫掃4獎成為大贏家，更擊敗馮允謙、姜濤奪最優秀流行男歌手大獎。泳兒與缺席頒獎禮的鄭欣宜同獲3獎，平分秋色。另一焦點落在男團MIRROR，組合連個人奪6獎，雖全員缺席，但姜濤和柳應廷（Jer）有拍片答謝。

張天賦（MC）奪最優秀流行男歌手及十優歌手，又憑《老派約會之必要》獲十大金曲獎及全球華人至尊金曲獎，成為頒獎禮大贏家；宣布最優秀流行男歌手一刻，MC振臂高呼，致辭時稱種種因素成就今日的他，會繼續努力，盼大家繼續支持香港樂壇及幕後音樂人。之後奪至尊金曲獎，MC露出一副不敢相信的樣子，望住獎座開心說：「真的嗎？」他特別感謝填詞人黃偉文，給予《老派約會之必要》靈魂。

欣宜無到場獲最優秀流行女歌手

泳兒連中三元，獲十優歌手、最佳中文唱片獎及憑《葉落冰川》奪十大金曲獎，領唱片獎時激動說：「真的沒想過，我覺得好開心、好驕傲有這張專輯，感恩可以遇到我的音樂團隊，他們這3年幫我重塑音樂風格，沒想過可以出大碟，還得到大家認同。無論開始時有幾多質疑，只要你有信心和不介意得失，終可行到一條自己好想行的路，亦行得非常開心。希望我是一個活生生的例子，可鼓勵未達目標的人不要放棄。」

缺席的欣宜奪最優秀流行女歌手、十優歌手及憑《Glitterfalls》獲十大金曲獎。

男團MIRROR憑《We All Are》獲十大金曲獎，以及奪最佳樂隊/組合金獎，連同姜濤、Jer、陳卓賢（Ian）及李駿傑（Jeremy ）的個人獎共奪6獎，不過MIRROR全員沒出席領獎，姜濤、Jer拍片答謝，主持李志剛笑稱姜濤的致謝辭短了少少，可能趕住拍戲。

葉麗儀唱《上海灘》致敬顧嘉煇

已故音樂大師顧嘉煇（煇哥）成為金曲榮譽大獎得主，由徒弟徐日勤代領。徐日勤表示代師母及煇哥的家人多謝港台，「雖然恩師離開了我們，但他的作品和旋律是華人樂壇的寶藏，永遠留在我們心中」。

隨後葉麗儀獻唱經典金曲《上海灘》向煇哥致敬，台下掌聲不斷，她身穿的旗袍，是當年與煇哥在上海表演時穿過的。大會播出梅艷芳、張國榮以往的得獎片段懷緬，並由雲浩影、陳宗澤、洪助昇、吳啟洋、陳葦璇及女團Lolly Talk等新人演繹兩人的經典作品致敬。

炎明熹奪兩獎 自認怕醜慢熱

頒獎禮率先頒十優歌手，鄭欣宜、姜濤、Jer、炎明熹（Gigi）、MC及衛蘭當時未到場，只有馮允謙、泳兒、李幸倪及王灝兒（JW）現身領獎；之後Gigi與MC趕到，大會宣布十大金曲獎時，兩人皆上台領獎。奪兩獎的Gigi多謝大家一直以來的支持和陪伴，還有萬般的體諒，亦多謝大家的熱情，「因我好容易怕醜，會跟大家慢慢熟絡，真的好多謝大家一路以來的陪伴，才可令我慢慢放開自己跟大家傾偈」。

最有前途男新人及最有前途女新人金獎分別由魏浚笙（Jeffrey）與雲浩影（Cloud）奪得，Jeffrey拍片表示因拍戲未能出席，笑稱首次拍得獎感受，不知該說什麼，多謝港台、音樂團隊及粉絲，會盡力做好每個作品。另一缺席的洪嘉豪獲最佳進步金獎及CASH最佳創作歌手銀獎，亦有拍片致謝。

網民批「缺席多過出席」

昨晚多名歌手因工作未能出席，頒獎禮變得星光黯淡，主持之一阮頌揚笑說：「今（昨）晚大家都好忙。」頒獎禮未完場，現場觀眾已走了三分一，有網民狠批「好心就唔好嘥納稅人嘅錢」、「缺席多過出席」、「全部都唔識」等。至於原定頒獎嘉賓周慧敏和林家棟亦缺席，港台公關表示林家棟病了，周慧敏有事來不到。

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：鍾偉茵、劉永銳

（十大中文金曲頒獎禮）