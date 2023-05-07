周杰倫戶外騷開鑼 市民擠滿海陸圍觀 歌迷攀爬圍欄搏入場 大會籲自重免生意外

【明報專訊】《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023》香港站前晚於中環海濱活動空間開鑼，周杰倫首度在香港戶外場地開騷，共7場，14萬觀眾捧場，成為場地個人演唱會最多場次及最多觀眾的歌手。演唱會一票難求，前晚「核心」以外的海濱碼頭，公園草地、場外圍欄、海上，擠滿過萬未能進場的歌迷，於場外及船上收聽周杰倫唱歌；更有人攀爬圍欄進入會場，險象環生。

周杰倫演唱會因疫情延期3年半，前晚終於舉行，他相隔5年再來港開騷，歌迷熱切期待。周杰倫一出場即跟大家打招呼：「香港，我回來了！」然後再問：「是不是很久沒見了？你們有想我嗎？除了我的舊歌，我的新歌也都有聽嗎？我的新歌好聽，還是舊歌好聽？」歌迷報以熱烈回應，大叫都好聽。

唱廣東歌《獻世》冧港迷

周杰倫連唱多首經典歌外，還有《紅顏如霜》、《倒影》、《粉色海洋》等新歌，歌迷與周杰倫時而合唱、時而對唱，展現默契。周杰倫彈奏鋼琴、結他、古箏等樂器大騷才華，跳舞亦帥氣。周杰倫唱《鬥牛》時，將籃球結合舞蹈，歌迷尖叫不停，又特別獻唱他寫給陳小春的廣東歌《獻世》冧港迷，全場熱情大合唱。他為演唱會全新訂製3套服裝，還在舞台兩邊跑，拉近與觀眾距離。

演唱會尾聲時，周杰倫笑說：「以前在紅館辦演唱會時，會擔心唱得太晚，你們會不會很難回家，今天辦在這個地方，好像外面有人坐船聽我演唱會，是嗎？聽說JJ（林俊傑）的演唱會有人在旁邊野餐，是不是？那今（前）天有人烤肉嗎？今（前）天你們會想回家了嗎？」粉絲齊聲大喊「不想！」周杰倫說：「對嘛，這樣我才有理由多唱幾首歌，是不是啊？」

幽默風趣的周杰倫笑問觀眾：「記得我的歌嗎？每一首歌都會唱嗎？有沒有從一路支持我到現在的？還有這麼多？有沒有已成為爸爸媽媽，已結婚有小孩呢？今（前）天有帶小朋友來嗎？他們知道叔叔是誰嗎？記得要告訢他們，周杰倫哥哥。」

張學友永遠第一名

周杰倫用廣東話向歌迷問好：「有冇掛住我？」緊接讓粉絲點歌，有歌迷同時是組合五月天粉絲，點唱周杰倫跟五月天合唱的《說好不哭》，有歌迷點唱時高舉寫着「杰倫最屌」燈牌，拿到咪激讚周杰倫說：「你是最屌的！永遠第一名！」周杰倫笑着回應：「其實前一天來探班的（張學友）才是第一名。」

前晚演唱會場內叫聲、歌聲和笑聲充斥中環海濱，「核心」外圍更是迫爆人潮，估計有近萬人圍着海濱一圈，在場外聽周杰倫唱歌，有女歌迷嘗試攀爬圍欄想偷進會場。中環海濱碼頭和草地，人潮水泄不通。海上有多艘遊艇，觀賞大熒幕中的周杰倫。

勿在場外做任何危險行為

大會發言人謝嘉豪表示特別提醒進場歌迷，由於天氣報告顯示接下來幾日或許下雨，入場時大會會準備雨衣派發，不批准帶雨傘進場，免阻礙其他觀眾視線。還有天雨路滑，提醒不要穿太高的高跟鞋，免濕滑跌倒受傷。

謝嘉豪表示：「昨（前）晚場外有人想攀爬進場，是十分危險的事，大會及周杰倫不希望會有任何意外發生，希望場外歌迷自重，切勿於場外進行任何危險行為。至於海上坐遊艇欣賞演唱會的人士，於海上聽歌大會無從阻止，但見很多人於船上歡樂飲酒開派對，好意提醒有風雨，海面風浪大，請大家小心。」

娛樂組