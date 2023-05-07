無綫高層曾志偉何麗全撐開幕 谷婭溦開音樂學校圓夢激動爆喊

【明報專訊】谷婭溦投資近千萬於灣仔開設音樂學校，昨日舉行開幕禮，邀得無綫高層曾志偉、何麗全、梁仲恆等擔任剪綵嘉賓。谷婭溦開心激動落淚，感謝前輩和親友愛惜，透露構思開學校數年，因疫情推遲計劃。她原本獨資經營，其後發現需要找專業人士幫忙，找了音樂總監劉易昇夾份，對方亦有開學校想法，一拍即合。

谷婭溦曾透露生意投資近8位數，預計何時回本？她說不想講錢，提起數字個心就流血，總之希望能幫助香港音樂市場，培育音樂人才，做到「音樂全城、傳承音樂」理念。李施嬅、詹天文都是她學生，谷婭溦除親自教班，還招攬彭家麗及專業人士執教，會聯盟海外的音樂學府合作，有志在全港及海外開分校，「開學校是我一直的夢想，我參加《超級巨聲》時已不停教學生，多謝父母在金錢上支持，由細到大幫我完成心願，我一直想做出成績給媽媽看」。去年谷婭溦因女性病在北京就醫，手術後身體已康復，感激曾志偉當時來電慰問及介紹醫生。

曾志偉無新攻勢撼有線

曾志偉讚谷婭溦是好乖的歌手，一定要來支持。對於無綫前高層杜之克、余詠珊及何哲圖齊過檔有線電視，曾志偉說：「好呀，同事有多些工作做，電視圈多些事發生，有良性競爭，才會有進步。」

杜之克稱有線未來企劃不會將大台模式搬過去，曾志偉笑說：「我也問同事，咁佢哋做唔做新聞報告、天氣報告，大台都有做喎！其實無乜分大台細台，這行要不斷變新、向前望，我每星期開會同同事講，不是人哋個台做乜，我就做乜，係畀香港觀眾睇乜新事情，最好不要抄襲，也不要惡性比較。」

有否新攻勢迎戰有線？曾志偉笑言一向無攻勢，覺得無綫似昔日新藝城，當年新藝城幸運拍到《最佳拍檔》，成行業中領頭羊，之後不斷發掘新題材。每次開會也想為行業帶來什麼新潮流，當武俠片、無厘頭電影陸續盛行，就要想下一個潮流，「去年使命是做無綫55周年，有個特別意義是傳承，今年《中年好聲音》是圓夢，之前《聲夢傳奇》是追夢，未來的口號與同事度緊，是為業界和觀眾創立新鮮感，對手應該是外國世界性的電視台，要走到最前」。

記者：鍾一虹