唔急飲新抱茶 李克勤盼兩子專注學業

【明報專訊】李克勤周六（13日）假紅館舉行7場《弦續•港樂演唱會》，連日來忙於排練的他不忘出席活動吸金，昨日以品牌大使身分出席財富博覽講座，今日回內地商演，之後正式閉關。兩子之父的克勤自知不擅投資，財政交予太太盧淑儀及專業顧問管理，他專心努力掙錢。他有向15及13歲的兒子灌輸簡單理財概念，如零用錢運用，透露兩子性格不同，一個對錢很着緊，另一個則很寬鬆，「小朋友思想早熟，懂得提醒我掙錢辛苦，應小心處理」。兩子早熟有機會好快升呢做老爺？克勤聞言說：「想小朋友先專心讀書，沒有聽他們提過結交女朋友。據我觀察應該未有，平日有跟他們傾感情事，提醒他們不一定要看女仔外表，不過當然外表也很重要。我對小朋友拍拖持半開放態度，再過多幾年，他們都不聽你講。」

開騷在即，仍到內地工作，克勤笑說：「證明我受客戶歡迎，我家庭負擔好重呀。」他表示演唱會綵排時間較長，但過程順利，邀請了內地歌唱比賽《中國好聲音》兩名冠軍擔任嘉賓。日前有報道指有人聲稱以時薪100元，為克勤演唱會招募臨時工作人員，克勤重申絕無此事，「同事傳該信息給我看，我即刻反問是真定假，好似玩咁。事件已交公司處理，就算真的要請人幫手，都不會公開招募，大家千萬不要相信」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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