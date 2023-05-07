美國編劇罷工 MTV影視頒獎禮改錄播 《幽靈刺客》《錢錢錢錢2》停拍

《乜都得教練》積遜蘇迪堅斯（左）前日到場支持參與罷工的編劇。（網上圖片）

【明報專訊】美國電影公司和串流平台跟編劇公會就薪酬等條件的談判結束仍無法達成協議，編劇公會本月1日表示發動罷工，周二（2日）午夜過後生效，連日來不少圈中人支持紐約及洛杉磯的示威活動，講求時效的清談及綜藝節目即時停播，前日MTV頻道亦宣布今日舉行的影視頒獎禮改為預錄，至於新劇《錢錢錢錢2》及電影《幽靈刺客》則分別停拍。

《最爆伴娘團》瑪雅魯多夫（Maya Rudolph）主演的《錢錢錢錢》（Loot）講述一名富婆被離婚後的生活，去年在影視串流平台AppleTV+上架，現正拍攝第2季；據美媒Hollywood Reporter報道，《錢》劇前日在加州貝沙灣的超級豪宅取景，參與編劇公會罷工者來到拍攝現場，瑪雅魯多夫躲到休息車，之後亦拒絕再埋位，《錢》劇因此停拍。

Marvel電影重啓《幽靈刺客》（Blade）拍攝計劃，由《月亮喜歡藍》金像男星馬亞沙拉亞里（Mahershala Ali）擔正演出，邀請《刑警雙雄》創作人尼克皮索拉圖（Nic Pizzolatto）撰寫劇本，正在前期製作，原定下月在亞特蘭大開鏡，現亦喊停，據報台前幕後已接到通知，電影公司將會在罷工停止後才重新投入製作。

MTV影視頒獎禮原定今晚直播，編劇公會表明到場外示威，大會繼取消紅地氈環節，昨亦宣布頒獎禮改為預錄形式。據美媒Hollywood Reporter報道，《每天愛妳第一次》女星茱芭莉摩亞（Drew Barrymore）原定擔任頒獎禮司儀，自編劇公會與電影公司及串流平台談判破裂，本月2日開始罷工後，茱芭莉摩亞為表示支持編劇同業，決定請辭。

彼得大衛遜派薄餅

連日來有不少導演、演員現身編劇公會示威現場，像應屆奧斯卡最佳導演得主、《奇異女俠玩救宇宙》關家永及丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert）參與示威遊行；前日輪到《乜都得教練》主角兼創作人班頓亨特（Brendan Hunt）和積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）到場支持同業，兩人表示不止編劇，當有需要演員也可能要罷工。班頓表示周三晚（3日）編劇公會集會，得到來自導演和演員公會的支持，因為在串流平台、AI人工智能等方面大家觀點一致。另外，電影電視製作人聯盟（AMPTP）與導演及演員兩公會的合約亦將於下月30日屆滿。

編劇罷工，講求熱話時效的綜藝及清談節目首當其衝，像《周六夜現場》就要停播，改為重播舊節目。曾是《周六夜現場》固定班底的29歲諧星彼得大衛遜（Pete Davidson）前日到紐約市的編劇示威現場派薄餅以示支持，他稱「沒有編劇就沒有節目」。同樣身兼編劇及演員兩職的昆塔布倫森（Quinta Brunson）周三亦參與編劇公會位於洛杉磯的示威。