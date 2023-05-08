入行兩年奪男歌手金曲大獎 張天賦預被質疑 將負評化好聲音

【明報專訊】張天賦（MC）出道短短兩年，在港台《十大中文金曲頒獎音樂會》連奪4獎，包括「十優歌手」、男歌手大獎，以及憑《老派約會之必要》奪金曲獎和全球華人至尊金曲獎，成為大贏家，力壓3獎及曾為他作歌的馮允謙。MC自言資歷尚淺，得那麼多重分量獎，像中頭獎，非常開心及意外，同時感謝前輩提醒（港台前助理廣播處長張文新寄語好好拿穩獎項）。他承認大獎來得太快，「開始感到壓力，要寫歌做音樂追回節奏」。MC明白一定會有人質疑他未夠資格，在音樂事業上彈或讚的評語都會有，唯有將這些聲音變成好的聲音，是他的目標。

撼勁敵贏馮允謙，MC認為二人沒有分輸贏，他有幸得獎，要表揚團隊付出的努力，當然也要多謝馮允謙。會否請食飯報答對方？他稱馮允謙要喼弗，希望將來有機會為對方寫歌或合唱，惟其工作已排至兩年後。言下之意要馮允謙等兩年？MC表示要時間成長和進步，才有資格和馮允謙再合作，慢工出細貨，或許叫對方再為他寫歌。要馮允謙幫多少次才答謝？他說：「我希望音樂上有更好成就，馮允謙多寫歌給我，我會有更好成就。」想馮允謙成為你背後男人？MC說：「他可以做我背後及並肩的男人。」

馮允謙願當MC背後男人

馮允謙是否不能超越他？MC愈說愈亂，向遠處的馮允謙求救。馮允謙加入受訪，談到MC以他要喼弗為由拒請食飯，馮允謙承認，「是，我要喼弗」。對於MC稱要兩年後才為他寫歌，馮允謙「嘩」了一聲說︰「我可以等，或者我寫給他。」MC解釋其作曲技巧未成熟，馮允謙說︰「你已好叻，或者我們一齊寫歌。」

談到MC叫他當其背後或並肩的男人，馮允謙說：「我怎可以超越他？他唱歌好聽，讓我再寫多些歌給他，然後跟他合唱。我唱少一點，他唱多一點，我喜歡當和音。（你很好人！） 做人是要對人好。」之後馮允謙連問MC 3次「我救唔救到你」，並與MC握手，場面搞笑。

馮允謙未能奪男歌手大獎未感失落，能在頒獎禮上台唱歌已很開心，其他不會理太多，也替MC開心，是實至名歸。

吳啟洋調侃開騷先傾續約

P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）與MC是同屆《全民造星II》的冠軍及亞軍，Phoebus只奪得最有前途男新人優異獎，未能打入三甲，他稱不會失望，做新人最緊要心態，有沒有獎不重要，希望之後可推出更多新歌，最想P1X3L舉行演唱會，他透露原定6月至8月暑假檔期開騷，但一再延期，最終公司突然通知取消。開演唱會是否續約條件？他笑言：「開咗先傾續約。」

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：劉永銳、鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com