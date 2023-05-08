陳柏宇唔信用錢登日本TFT 文凱婷為男友被指搶學生申冤

【明報專訊】陳柏宇、文凱婷前晚參演慈善音樂會，陳柏宇被問到MIRROR成員柳應廷與李駿傑繼他後，獲邀亮相日本音樂頻道THE FIRST TAKE（TFT）的香港歌手，陳柏宇認為是好事，不敢說自己有份帶動，或為樂壇作出貢獻，只開心參與不同工作。有網民指該頻道是「有錢便可以上」，他反駁說：「如果是真，好多人都可以上，這些留言帶攻擊，不必理會，亦不會不開心。」

重申無做第三者

文凱婷早前被爆跟年長10多年的唱歌老師湛耀東拍拖，她被質疑是小三，介入男友跟前度女友的感情；湛耀東又被指搶走炎明熹老師高晨維的音樂學院學生，另起爐灶。文凱婷面對負面新聞冷靜回應，稱男友是冤枉，她信任對方，朋友及家人都給予安慰及支持，二人感情未受影響。

對於被指是小三及男友搶學生一事，文凱婷說：「不開心一定有，關乎我人格和形象問題。好清楚成件事，總之大家拍拖時都是單身，至於說男友搶別人學生，他去年7月已離職舊公司，『割席』聲明是上個月出，當中難以評論誰是誰非。」

文凱婷稱男友有職業病，對唱歌好嚴格，平日她偶爾哼歌也會被批評，未打算情侶合作。她承認早前跟男友一家到澳洲旅行，談到與男友母親及家人相處融洽，她表示只要老人家開心就好。

記者：林蘊兒