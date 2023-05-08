出席英王加冕儀式 「搵位」片段瘋傳 Katy Perry溫莎堡音樂會霸5更衣室

【明報專訊】美國樂壇天后Katy Perry原在賭城拉斯維加斯駐場演出，又要為歌賽比賽節目《一夜成名》擔任評判，獲邀昨晚在溫莎堡舉行的英王加冕音樂會演出，隨即請假一周飛到英國，音樂會舉行前，出席了英王查理斯三世在西敏寺大教堂舉行的加冕儀式，被發現一臉迷惘找不到自己的座位，片段在網上瘋傳；Katy亦貫徹「天后」排場，被指在溫莎堡的演唱會至少有50名隨行人員，並霸佔了5間化妝及更衣室。

Katy Perry為音樂會演出前先出席了英王查理斯三世在西敏寺大教堂舉行的加冕儀式；貴為美國樂壇天后，現場不少來賓邀請她合照。

帽太大被指阻擋視線

網上流傳片段，身穿Vivienne Westwood淺紫色套裝、頭戴同色大帽子的Katy Perry到場後顯得有點迷惘，並四處張望，似乎正在找尋自己的座位，又一度向時尚雜誌《Vogue》英國版主編Edward Enninful求救。她其後穿過走廊步向另一邊的座位，手指向的位置，似在詢問坐在通道旁的嘉賓，那是否其座位。這片段吸引網民注意，認為十分惹笑，而且多次轉發。在社交媒體Twitter有逾億追隨者的Katy隨後回應網民稱，「大家不要擔心，我找到座位」。另外，不少網民表示，Katy所戴的大帽子看來很時尚，卻因面積不小，恐阻擋其他賓客視線，似乎有欠得體，「很喜歡Katy Perry的打扮，但我不會希望坐在她後面」；也有網民稱，「我還以為（帽子）是頭箍，說不定儀式開始後她會移除吧」。

棄私人飛機坐頭等抵英

英王加冕慶祝活動，包括昨晚在溫莎堡舉行的音樂會，演出嘉賓除Katy Perry，還有美國男歌手Lionel Richie、英國男子組合Take That，意大利男高音Andrea Bocelli；湯告魯斯（Tom Cruise）、鍾歌蓮絲（Joan Collins）及小熊維尼則預錄片段播放，不過內容一直保密。據英媒報道，為了配合環保大潮流，Katy Perry從美國飛抵英國捨棄了私人飛機，改搭民航頭等；演出後也會在溫莎堡留宿一晚，對此出發前Katy已表現興奮，稱可能會在社交平台連環發帖，「因為我要去真正的堡壘呢」。不過Katy的未婚夫、《魔盜王》奧蘭度布林（Orlando Bloom）因有工作在身未有同行。

據悉Katy Perry今次有超過50名隨行人員，當中包括化妝、髮型、服裝、音響、燈光及跳舞等；英媒引述消息稱，Katy的隨行人員坐滿10輛平治房車，而且行李也塞滿5個更衣室，除了必備服裝，還有豪華梳化、鮮花及雪櫃等，有指在演出嘉賓中以她排場最大。