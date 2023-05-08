香港舉行簽唱會 VIXX成員Ken獻唱國語歌

【明報專訊】韓國男團VIXX成員Ken昨日在港舉行簽唱會，獲百名粉絲圍觀捧場。Ken甫現身即拿出「貓紙」用廣東話說：「真係好多謝大家，我好掛住大家，我係VIXX的Ken。」台下粉絲表現熱情，高呼「好可愛」，Ken馬上回應說「你們都好可愛」。

相隔6年再度來港

Ken今次是繼2017年與VIXX隊友來港開騷後，相隔6年再度訪港，Ken稱心情緊張但好興奮。Ken大賣口乖讚粉絲變靚了，比以前更可愛。Ken透露為了今次在港首個個人簽唱會而苦惱，苦思要帶來什麼表演；他透露為了保持最佳狀態，勤跑步兼練唱歌，笑言肌肉變多了。此話一出，粉絲即要求除衫騷肌，但他怕醜婉拒。Ken又謂早前與隊友在台灣開騷，私下談及想一同來港，昨日見粉絲如此熱情，Ken表示想盡快與隊友來港舉行演唱會。

Ken透露想去香港迪士尼遊玩，可惜沒有時間，並自爆愛吃蝦，想品嘗點心、蝦餃及揚州炒飯，有粉絲高呼為他下廚，Ken甜笑讚好。談及近况，Ken表示暫未有推出專輯的計劃，稱想演舞台劇，有空閒會做運動、畫畫或於社交平台與粉絲聊天。

為補祝Ken上月31歲生日，大會安排他與幸運粉絲一起繪畫生日卡，其間他與粉絲挽着手合照，惹來其他歌迷「呷醋」。接着全場粉絲自發唱出VIXX歌曲《Now We》，令Ken大呼感動，他說：「感謝你們唱歌給我聽，感受到大家的力量，我會努力去報答大家。」Ken即場獻唱兩首歌曲，其中一首是翻唱台灣男歌手周興哲的《想知道你在想什麼》；最後他走落台與粉絲互動，一邊與粉絲擊掌，一邊問粉絲活動完結後會做什麼，表現親切。

記者：蘇珮欣

攝影：林祖傑