MIRROR蟬聯CHILL CLUB組合金獎似做節 姜濤當眾「示愛」 盧瀚霆嗌肉麻

【明報專訊】男團MIRROR前晚在ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》成大贏家，團獎連個人獎共奪7獎，當中盧瀚霆（Anson Lo）連續兩年擊敗隊友姜濤，贏得年度男歌手金獎。屈居銀獎的姜濤，甚有大將之風，得獎時感性逐一向11名隊友發表「兄弟宣言」，稱隊中他第一個佩服是Anson Lo，當眾向對方「示愛」。Anson Lo笑言覺得姜濤很肉麻，但跟對方說「 I love you back，man！」回敬對方愛意。

記者：陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵

隊長楊樂文（Lokman）開心MIRROR蟬聯組合金獎，表示在ViuTV攞獎特別溫馨，獎項是其次，感覺像做節一樣。MIRROR過去一年不易行，再攞獎感覺是否很不同？Lokman承認過去一年感覺特別深，他們會繼續學習多些新事物，面對各種問題，努力向前行。他解釋全員缺席港台頒獎禮原因，「港台有聯絡過我們，但實在夾不到時間，又不想零零丁丁出席沒誠意，要去就全隊去，希望有機會全隊開心出席」。

呂爵安戲言被感動爆喊

姜濤得男歌手銀獎時，在台上向11隊友訴心聲，逐一向每人說出心底話，並稱平時私下不會無端端講這些話，藉這次機會跟他們說聲多謝。問隊友有否被姜濤嚇倒？Lokman笑稱：「替製作組緊張多一點，看着台下的超時提示，由細圈到中圈再到大圈，但我都好感動，姜濤無端端情感攻擊大家都嚇一跳，他平時很少說話，一來咁重分量，要消化一下。」有無人被感動眼濕濕？呂爵安（Edan）笑說：「我喊晒啊。」

Anson Lo憑《永順街39號》奪年度流行歌曲獎，冧莊年度男歌手金獎，他表示心情很複雜，加上姜濤一番話令他更激動，「MIRROR出道第5年，近期好似遇到很多挫折，工作上除《12怪盜》外，大家經常分開做嘢，12人再次正式公開表演，很感動」。他因工作忙未能多陪父母吃飯感愧疚，藉電視跟雙親說對不起，想將獎項送給他們和每名投票給他的粉絲。

重申12人相處融洽

姜濤台上向他「表白」，Anson Lo笑言覺得很肉麻，很少公開聽到有人向他表白或表露心聲，「他當時skip了我，到壓軸再講，有種好像抽獎感覺，I love you back，man」。他承認二人經歷很多事，當刻回想在節目《調教你MIRROR》，他和姜濤一齊玩遊戲，攬完兩個喊到黐線，「我當時在他耳邊說，我們一齊經歷咁多嘢，要一齊加油。這5年大家好像知道對方的辛酸，但又好少在社交平台講出來，多謝你」。Ian說姜濤也有跟他說「I love you」，成員起哄稱you意思是「大家」，姜濤笑言：「大家明就得啦。」

是否有感雙方粉絲鬥得太犀利，想出面講清楚沒有不和？姜濤承認外界對MIRROR內部一直有很多謠言，就當是打歌，全部是「Rumours」。Anson Lo稱雖然講到口臭，但呼籲大家不要被網上的風向誤導，以為12人經常鬧交，「12個人意見不合一定有，但我們會開很多會，有很多溝通，就算私下有不開心都攞出來講，大家不用過分憂慮」。

AK拗柴忍痛表演 完騷即閃

MIRROR首次演繹英文歌《Rumours》，AK演出時不慎拗柴，完騷後先回家休息，未有受訪。AK被取笑是否遭姜濤說脾氣照舊激親，Lokman笑言：「都有可能，AK脾氣已改了很多。」Ian笑說：「AK的『斧頭』已沒那麼經常外露。」

Ian獲唱作歌手銀獎及男歌手銅獎，他表示會繼續努力。下屆可有信心挑戰姜濤和Anson Lo？他表示沒想過要挑戰其他人，由細到大的挑戰都是自己，以前做運動員會不斷提醒，要贏過昨日的自己。奪男新人金獎的李駿傑（Jeremy）很開心，見很多粉絲投票給他，今年對他是很有意義的一年，得到肯定，承諾往後做更加好的作品。

ERROR自豪一世第二

ERROR奪年度組合銀獎，在台上表示有MIRROR在，他們永遠沒有金獎。郭嘉駿（193）表示不是埋怨，純粹陳述事實，知道永遠改變不到，今年比去年躍升一級已好好成績，「肯定一世都第二㗎喇」。其他成員附和，「一世第二已經好威」。他們笑稱4人不夠12人多，要考慮招收新成員。193說：「可能要拉Anson Lo、姜濤過嚟先得。」

吳保錡奪新人男歌手銀獎，不認為自己「升呢」，強調和5年前入行初心一樣，為夢想博一博，很多謝粉絲支持，透露現在努力運動，有助睇化很多事情，也不會想兒女私情的事。

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