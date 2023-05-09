同一鏡頭致敬英王 多謝MTV得獎 湯告魯斯「環保」一片兩用

【明報專訊】英王查理斯三世上周六（6日）在倫敦西敏寺大教堂舉行加冕儀式，翌日續有慶祝活動，例如溫莎堡大型音樂會，與衆同樂，《職業特工隊》湯告魯斯（Tom Cruise）預錄了祝賀片段在大會播放，卻被發現差不多同時間舉行的美國MTV影視頒獎禮播放其致謝片段幾乎如出一轍，只是說話內容不同，一片兩用，相當「環保」。

周日（7日）晚在溫莎堡舉行的大型音樂會，慶祝英王查理斯三世加冕，演出嘉賓包括美國樂壇天后Katy Perry、她在歌唱比賽節目《一夜成名》的拍檔Lionel Richie、英國男子組合Take That、意大利男高音Andrea Bocelli、女歌手Nicole Scherzinger等，湯告魯斯未能到場，亦預錄片段祝賀英王。片段中他駕駛飛機在高空表示，「陛下，歡迎你隨時來當我的飛行伙伴」，正好回應英王查理斯三世過往曾在英國海軍與空軍服役。

就在加冕音樂會舉行後數小時，美國MTV頻道亦播出預先錄影的MTV影視頒獎禮；湯告魯斯憑去年票房大賣的《壯志凌雲：獨行俠》，擊敗《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler）、《洛奇系列：王者之後3》米高佐敦（Michael B. Jordan）、《別擔心親愛的》科倫絲佩芝（Florence Pugh）及《虛無》琪琪帕瑪（Keke Palmer）等對手，捧走最佳電影演出獎。湯告魯斯未有到場，改由大會播放其致謝片段，只見他駕駛之前出現在英王加冕音樂會片段一模一樣的飛機，所不同的只是機艙內擺放了MTV爆谷形狀的獎座，戴上墨鏡的湯表示，「很多謝得到這個獎、為你們拍這些電影，我愛你們，也樂於娛樂大家；知道你們享受這戲及欣賞它，就給我最好的感覺」。湯最後又祝福大家有個美好的夏天，承諾將來在電影再見，說畢即駕駛飛機瀟灑離開，鏡頭跟加冕音樂會的片段大同小異，只是離開時的手勢，分別做出敬禮與豎起拇指之別。

MTV得獎者撐編劇公會罷工

湯告魯斯一片兩用作風環保，不過在MTV影視頒獎禮不獨他拍片致謝；事緣美國編劇公會（WGA）就薪酬等問題與電影公司及串流平台談判破裂，本月2日起罷工，為表支持WGA工業行動，不少MTV影視得獎者都缺席，改為拍片致謝。像珍妮花古烈治（Jennifer Coolidge）贏得天才諧星殊榮，又以劇集《白蓮會》獲頒最佳驚慄演出，在片段中先是多謝MTV給她這份榮譽，又笑言獎座由她最喜愛的食物「爆谷」製成，感到有點諷刺；她表態支持WGA，「幾乎所有偉大喜劇都由偉大編劇開始；我以演員公會成員為傲，今晚會支持你們，與WGA兄弟姊妹並肩，為捍衛所有演藝人的權益而戰」。

《最後生還者》不但贏得最佳節目，男主角佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）捧走最佳英雄獎，與女主角貝拉藍斯（Bella Ramsey）又贏得最佳拍檔，合共3獎成為大贏家；佩特羅帕斯卡拍片代領3獎，除了多謝監製及粉絲支持外，亦為WGA發聲，「他們正為公平待遇抗爭」。事實上為了避開示威，MTV影視頒獎禮早前已取消紅地氈環節，又臨時把直播改為錄播。《神探俏嬌娃》茱芭莉摩亞（Drew Barrymore）原定擔任司儀，上周也表示跟WGA站在同一陣線，所以臨時請辭。不過她預錄的片段，照樣在頒獎禮播出，包括以其舊作《從未咀過》的造型加插在《星期三》、《大毒Bear》等片段的演出。另外，她亦贏得最佳節目主持。

MTV影視頒獎禮其餘得獎者包括《奪命狂呼》捧走最佳電影，兼奪最佳打鬥場面；珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）以《星期三》贏得最佳電視演出；最佳反派落在《奇異博士2：失控多元宇宙》伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）身上；《猜猜猜誰是兇手》阿當辛迪拿（Adam Sandler）奪最佳喜劇演出；《怪奇物語》祖瑟夫奎因（Joseph Quinn）則捧走突破演出獎。