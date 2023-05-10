飯局遇偶像李棟旭 林夏薇播《法言人》：佢知我打離婚官司

【明報專訊】林夏薇、黃嘉樂、張頴康、莊鍶敏及蔣祖曼昨日出席劇集《法言人》宣傳活動，總監製劉家豪現場公布第14及15集的7天跨平台總收視，成上周四、周五晚黃金時段冠軍，分別有20.6點（約133萬觀眾）及21.2點（約137觀眾萬），劇中林夏薇與馬國明的表白場面，觀眾反應熱烈。黃嘉樂追問為何表白只輕吻額頭？林夏薇指是刻意安排，因兩角色是認識十幾年的朋友，突然表白有少少尷尬，吻額頭較甜蜜，「我們關係細水長流，遲少少會有親嘴戲」。

黃嘉樂表示拍法庭戲講英文對白，事前找律師朋友教路，花了兩星期才背熟。談到角色是二世祖卻為愛瘋狂，被網民取笑。他笑說：「現實中我都為老婆赴湯蹈火！」林夏薇大爆黃嘉樂婚姻生活甜蜜，攝影師老婆經常來探班，為他拍好多靚相，帶挈其他演員都影到靚相。

林夏薇在社交網大曬跟韓星李棟旭的合照，她指日前參與老公跟生意朋友的飯局，碰巧李棟旭在場，因此有緣認識，大讚對方皮膚好，「好開心，因為好欣賞他，睇過他的所有作品，其中《九尾狐傳2》開播收視爆燈，都有恭喜對方，他多謝支持，我播《法言人》短片給他看，雖然他不懂中文，也問我是否打離婚官司，所以話戲劇可排除語言阻礙」。

汪小菲母開綠燈？ 莊鍶敏：不關事

莊鍶敏早前跟汪小菲傳緋聞，有指汪小菲母親張蘭在直播提及莊鍶敏，疑似為她開綠燈。莊鍶敏指不關事，「她是商家，我是其中一個產品銷售員，之前我在內地有試過她推出的即食杯麵，可能有粉絲在張蘭開直播時講起」。

莊鍶敏重申與汪小菲只是朋友，不方便談論雙方發展可能性，避免假設問題引起揣測，「我們沒傾過這話題，大家理解娛樂圈運作，網民討論會有自己意見，我們是傾不同平台做直播的意見」。她表示剛去完泰國帶貨兼探朋友，有意進軍韓國。問到做帶貨是否有斬穫？她說：「去到好多貨，我只是起步，要累積經驗 ，細細粒（陳嘉佳）就搵好多，見到她在新西蘭買堡壘，好戥她開心，我知道帶貨好辛苦，有好多困難，所以更加欣賞做得好的人。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com