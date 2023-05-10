疫下秘密練兵 胡定欣考慮參加《中年好聲音2》

【明報專訊】胡定欣、陳曉東、譚俊彥及朱晨麗等，前晚盛裝出席慈善籌款晚宴。定欣表示跟蘇永康合唱《來夜方長》，以及獨唱飲歌林憶蓮的《至少還有你》，「過去疫情3年默默跟老師學唱歌，交了不少學費，隨着疫後工作重回正軌，終可學以致用」。能否賺回過去3年的錢？定欣稱沒有想，有就做，總算見到曙光，並透露早前到廣州登台，過關一刻感受很大，因跟她疫下到內地拍攝無綫劇《白色強人II》情景很不同，非常暢通，加上通關後可即日來回，方便很多。

可有興趣參加香港或內地的音樂真人騷節目，挑戰唱歌實力？定欣笑言若有適合都想嘗試，都是新挑戰和衝擊，最近見無綫歌唱比賽真人騷《中年好聲音》搞得很成功。總經理曾志偉說歡迎藝人報名參加第二季，定欣笑說：「是嗎？但唱得不好會不會出事，不過這就是挑戰，可以考慮。」

陳曉東獻唱兩首歌，其中一曲與周勵淇合唱。他透露最近回港灌錄新廣東歌和籌備一些幕後工作，太太和兩女在內地沒有同行。母親節將至，陳曉東自爆媽媽已追他買母親節禮物，至於太太那一份，他笑言：「放心，排住隊有排買，給媽咪、外母和太太，還要幫兩女買，全家都是女士。」父親節到你收禮物？他說：「得兩張紙囉，小朋友畫的心意卡，已經好冧，一直儲住收藏。」

記者：陳釗