雷暴警告延遲開騷 歌迷淋雨嘔吐暈倒 Taylor唱到凌晨2時補數

【明報專訊】現正舉行美國巡迴演唱會的樂壇天后Taylor Swift，都算禍不單行，首先爆出她跟拍拖6年的《爭寵》男星祖艾雲（Joe Alwyn）分手消息，上周末返回家鄉田納西州首府納什維爾開騷，首兩場演出順利完成，周日（7日）最後一場卻遇狂風雷雨，巡唱被迫延遲3小時開始，歌迷避雨情况狼狽，人群互相擠壓，有人不適嘔吐甚至暈倒，直至晚上9時半終於開唱，Taylor Swift絕不留力，唱到凌晨2時才散場。

據美媒報道，Taylor Swift今次美國巡唱The Eras Tour每場演出都在黃昏6時半開始，先由兩名暖場歌手打頭陣唱到7時50分，Taylor Swift正式登場，直至11時15分結束。周日情况例外，能夠容納7萬歌迷的日產體育館並非有蓋場地，因此當天氣變壞時，大會只能宣布延遲開騷。

其中一名入場歌迷事後接受美媒Page Six訪問，憶述當日混亂情况，似乎猶有餘悸：「當日下午5時40分左右，我們抵達場館準備睇騷，由於天氣惡劣，大會安排歌迷到有蓋場地避雨，直至晚上9時半開場為止。可是人數太多，地方太小，亦非所有歌迷獲分配雨衣，人群不斷互相擠壓，加上風雨夾擊，雨水浸過腳面，有人脫去鞋子，非常狼狽。」少數歌迷未能撐到最後，在開騷前先行回家；留下歌迷部分出現嘔吐、暈倒，甚至驚恐症狀，在場維持秩序的保安人員見狀亦無能為力，直至歌迷不斷叫喊，才獲准返回場館，幾經辛苦終於欣賞一場沒有表演嘉賓的演唱會。

事緣當地天文台一度發出雷暴警告，負責打頭陣的暖場歌手包括Phoebe Bridgers和Gracie Abrams因此未能出場表演，Taylor Swift開玩笑說：「這是名副其實的雨中表演。」試圖安慰台下7萬名歌迷：「就當是我們的共同體驗吧，感覺就似洗車一樣，當其他人驚訝地問『你去了哪裏？打仗嗎？』你可以輕鬆回答『不是，我睇完Taylor Swift演唱會而已』。」

接近凌晨1時，巡唱終於到了安歌環節，Taylor Swift跟作曲家兼唱片監製Aaron Dessner一起自彈自唱《Would've, Could've, Should've》，後者陪她由主舞台行到場館中央的小舞台時，已經渾身濕透，她忍不住說：「我們看來就似一群水獺。」一向疼惜歌迷的Taylor Swift並沒因延遲開騷而草草收場，堅持把整個歌單的45首作品唱完，結果這場納什維爾演唱會一直到凌晨2時左右才結束。