遺傳嫲嫲演藝天分 薛家燕贊成孫仔做童星

【明報專訊】薛家燕、女團XiX、周吉佩、李佳、羅啟豪、詹天文、陸浩明、樊亦敏、陳浚霆前晚錄影無綫節目《我和媽咪有個約會》。薛家燕笑言與首次合作主持的陸浩明拍照上載社交平台，好多人讚她青春不老感高興，並分享保養秘訣是常存開心和年輕心態。母親節臨近，她將出席不同公開活動送禮物，與眾同樂，且會跟新抱和孫仔食飯慶祝，「兩歲孫仔現在喜歡跟住大人，今年提早5點食晚飯，遷就孫仔8點瞓覺。日前我和孫仔整蛋糕，他好叻，識自己倒麵粉，拍攝時又識望鏡頭。」

薛家燕透露孫仔除識唱兒歌《家燕媽媽》，現正學跳十字步，令她冧到爆，問到准不准孫仔做童星？薛家燕說：「若有天分，我當然畀，我都好感激母親畀我做童星，不過要先問准兒子和新抱。」

Eric Kwok暫管理XiX 劉芷君退團

XiX其中4成員鄧曉殷（Kiele）、莊殷玥（Vici）、楊秉頤（Caitlin）和梁善知（Crystal）由Eric Kwok（郭偉亮）陪同受訪，談到XiX被指未正式出道已拆伙，無綫僅簽劉芷君（Aster）單飛發展，其餘5女將自組女團投靠伯樂Eric Kwok，她們承認：「Aster已離隊，她會單飛發展，我們會掛住她，但XiX會繼續努力，暫時維持5個成員，今（昨）日繆昀希因病缺席活動。」

Eric Kwok否認開公司簽XiX，目前以導師身分管理她們，稍後會正式宣布好消息，預告XiX將於暑假出道，推出第一首歌，曲風走青春、開心和正面路線。他笑說：「教她們嘔了幾啖血，我就是第6個新成員。其實她們都好辛苦，好抵惜。」

記者：鍾一虹