單文柔爆陳展鵬皮膚好遭質疑曾整容

【明報專訊】陳展鵬和太太單文柔、王馨平、林漪娸前晚出席代言醫美公司的周年晚宴。陳展鵬賣口乖，讚一眾女員工除下口罩原來是這麼靚女，他大膽在老婆面前讚其他女士，陳展鵬解釋員工開心自然手勢好，這樣對他的狀態都有保證。二人首次夫妻檔代言，酬勞是否很可觀？陳展鵬稱是開心價，身旁單文柔則笑到見牙不見眼，說夫妻檔代言很好，她去美容時，可捉老公一齊扮靚，又大讚陳展鵬皮膚好，曾經有人懷疑老公是否整過容，摸過他的臉後就知是貨真價實，故不介意陳展鵬被女美容師「全面摸」，「有時佢拍劇捱夜，我都想佢執靚番個樣，我見到都開心，佢以前較不羈，現在很精緻」。

為老婆挑選性感晚裝

問到是否同樣滿意陳展鵬現時身形？單文柔稱老公早前為拍新劇練拳，現時狀態100分，很有男人味，不過有時水腫就90分。陳展鵬自誇抵用，無論正反派、客串或拍動作戲也可，透露新劇《逆天奇案2》有不少動作戲。提到早前參與直播帶貨，陳展鵬覺得幾好玩，一小時內有得食又有得攞，好似參加綜藝節目一樣。

單文柔前晚所穿的晚裝，下半身透視非常性感，她說裙子是老公幫手揀，她原本揀的那條比較保守。陳展鵬表示不要緊，還大玩食字，「佢下半生已交畀我，我會好好照顧佢。（惜住佢下半生？）惜就全身惜的」。

記者：陳釗