戀華裔太極教練 拍檔爆曾探班 79歲羅拔狄尼路迎第7名孩子

【明報專訊】現年79歲《狂牛》金像影帝羅拔狄尼路（Robert De Niro）前日在紐約出席新片《About My Father》首映禮，接受傳媒訪問期間漏了口風稱最近再添一名小孩，雖然沒透露孩子性別等詳情，但片中拍檔爆料，羅拔目前的另一半是華裔太極教練Tiffany Chen，又透露拍攝新片期間後者與家人到片場探班。

《About My Father》由羅拔狄尼路、《色慾都市》金卡拉圖（Kim Cattrall）及棟篤笑男星曼尼斯卡高（Sebastian Maniscalco）主演，講述一名意大利移民與未來親家共度周末所遇到的文化衝突。前晚在紐約舉行首映禮，其間羅拔接受電視節目《Entertainment Tonight》加拿大版訪問，談及家庭生活，主持提到他的6名子女，羅拔即時糾正對方，「其實是7個」，透露剛迎來一名BB。雖然他沒多言，但片中拍檔金卡拉圖向在場傳媒爆料，指羅拔BB的媽媽是其緋聞女友Tiffany，「神真的庇佑他（羅拔狄尼路），Tiffany非常美麗，她曾經與家人來片場探班，看我們拍戲。她充滿魅力又親切，我真的替他們高興」。

在《About My Father》扮演羅拔狄尼路兒子的曼尼斯卡高，也替對方高興，「我剛被告知他（羅拔）有了BB，祝福他；他總是說話溫柔，喜歡跟家人共度時光，真的為他開心」。

Tiffany教太極 客串《見習冇限耆》

據美媒報道，Tiffany是華裔太極師傅陳至誠的女兒，本身亦有習武及太極，曾多次參加公開比賽，2011年在訪問中提到，「我練太極拳不是為了打架，只是學習形式，從推手開始」。她稱父親陳至誠是其榜樣，也想學習跟他一樣偉大。除了太極，Tiffany自小學習芭蕾舞、體操及花樣滑冰，多才多藝。據報2015年拍攝電影《見習冇限耆》期間認識羅拔狄尼路，片中她扮演太極教練。直到2021年8月，兩人被拍到手牽手遊法國南部，才爆出戀情；當時兩人亦一同登上澳洲富豪帕克（James Packer）的豪華遊艇，同行還有羅拔其他朋友，看來當時已融入對方圈子。另外，今年3月，兩人又被發現與夏菲基圖（Harvey Keitel ）及比利基斯圖（Billy Crystal）在聖莫尼卡的Giorgio Baldi餐廳飯敘。

羅拔狄尼路之前有6名子女，包括跟首任太太Diahnne Abbott所生的兒子Raphael，現年46歲，他亦收養了Diahanne之前一段婚姻的女兒Drena。之後與模特兒Toukie Smith育有現年27歲的孿生子Julian和Aaron。羅拔2018年跟第二任太太Grace Hightower離婚，兩人育有24歲兒子Elliot及11歲女兒Helen Grace，加埋Tiffany所生的孩子，羅拔成為7孩之父。