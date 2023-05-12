再踏舞台演獨腳戲《大離婚日—妻》 田蕊妮談夫妻關係：想多啲黐住杜汶澤

【明報專訊】田蕊妮兩年前參演舞台劇《聖荷西謀殺案》後，一直專注為老公杜汶澤的網台「喱騷」任主持及幕後工作，今年再踏舞台，演出今日（12日）在演藝學院首演、由林日曦執導的舞台劇《大離婚日》，田蕊妮演繹女性如何面對婚姻危機的心路歷程，現實中的她曾是過來人，與老公結婚18年，關係歷盡高山低谷，當決定在工作上並肩而行，夫妻關係反而變得更好，比過往更恩愛。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

45歲田蕊妮表示今次合作緣於兩年前，林日曦看過她演出舞台劇《聖荷西謀殺案》，即致電找她傾合作，可惜遇上疫情，合作計劃告吹，「林日曦演過舞台劇《大初戀日》，可能有感演獨腳戲好正，有天再找我，問可有興趣演有關婚姻關係的獨腳戲舞台劇。我聽到覺得有少少毛管戙，因我20歲時，在英國看過一名約50歲的女人演出有關婚姻關係的舞台劇，當時在想，如將來年紀大一點，有些經歷又有這樣的演出機會就好了。林日曦有這個提議，正是我一直想做的，加上是喜劇，我就更加要做，因一直想演輕鬆舞台劇，可以𧨾大家開心」。

一人分飾多角兼唱歌跳舞

田蕊妮稱已很久沒「演過嘢」，今次要換很多衫，又要唱歌跳舞，加上一人分飾多個角色，覺得件事好玩又有趣，「始終不是新人，有點經驗，可以處理到，也不是特別困難」。不過首次演出16場獨腳戲，她亦曾抱有懷疑，「心想會否有很多人購票，因只看我一個。最初都有少少驚，不過林日曦又很有信心，其實我覺得他在創作上都很困難，因不止寫『妻』的劇本，連『夫』的劇本也要一齊寫，故事是女人和男人的角度分別，我覺得這樣處理是好的，其實夫妻同台好多事情也講不到，即是你不會在老公面前唱衰老公，都要畀番啲面啩」。

結婚18年曾想過離婚

田蕊妮與杜汶澤結婚18年，曾面對婚姻危機，想過離婚，最終又和好，能否有助拿揑角色？她說：「不夠膽咁講！對於婚姻，我有個幾強烈的睇法，在我暫時人生當中，婚姻是一個很大的課堂，這段婚姻令我成長很多，亦學懂很多。」她認為無論一段婚姻怎樣都好，經歷過的只是細節，遇到的問題都是大同小異，來來去去都是那些事情，感覺沒有一段婚姻特別偉大或卑微，「這劇本我最鍾意的，就是講夫妻生活久了，很熟悉對方，很多事情會看不過眼，大家都會失去一種幽默感，變得好認真、理性和現實，就會變得好悶，以這個方式去演出，其實都變得幾幽默」。

田蕊妮表示一段關係定有開心和不開心，經歷高高低低，但如果有一個人在身邊互相陪伴，是很難得的，所以認為盡量互相陪伴就已經是最好，她說：「結婚時見到別人慶祝結婚30、40周年，完全幻想不到，心想咁長得唔得㗎？轉眼自己也結婚18年，話長唔長 、話短唔短，其實唔覺唔覺就咁耐。」曾透露當知道老公出軌一度想過離婚，18年來，試過多少次泛起離婚念頭？她說：「真的沒有數過，不同狀態都有諗吓，講真也不是好多次，其實不是太特別，也不是什麼大事，相信好多女人間唔中都會諗吓。」

一起工作關係比前更好

談到現在跟老公的關係，她即甜絲絲說：「現在關係反而很開心，盡量跟老公一起，無論去到哪裏，發覺和他一起便會很開心，最想多啲黐住囉！我都唔知幾時開始變成咁，我梗係鬼上身。」與老公愈來愈恩愛，她認為可能和老公對很多事情看法都有些改變，也多了互相關心，「現在真的幾舒服，很多人覺得兩公婆不應一起工作，我們以前各有各忙，住埋一間屋卻很少見面，現在一起工作，讓我欣賞老公多了，發覺原來他也不是很衝動，亦很體諒我，大家多了溝通和了解，關係反而比以前更好」。