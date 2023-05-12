麥花臣開騷 粉絲連拋10個bra 婁峻碩：帶返台灣做紀念

【明報專訊】台灣組合五堅情成員婁峻碩（SHOU），前晚在旺角麥花臣場館舉行首個個人演唱會《BOARDING》香港場，邀得Tyson Yoshi與台灣創作歌手派偉俊（小派）任嘉賓。心情興奮的SHOU演出時差點跌倒，又不慎跌咪，不過他憑饒舌唱功炒熱現場氣氛，又以廣東話表示好開心來港騷，台下大叫「好靚仔」。SHOU除外套騷麒麟臂前先問：「我可不可以除衫呀！」觀眾叫好。他說上網看「小薯茄」學港式潮語，又叫大家教他講多些廣東話，但發音似講粗口。嘉賓小派有花名叫火龍果，帶了一個火龍果上台，要求SHOU在上面簽名，然後拋到台下送給觀眾。

問Tyson Yoshi點應對

其後SHOU變裝出場，台下粉絲連環拋10個胸圍上台，他驚喜大笑，有個胸圍扣勾在他的外套上，台下高呼「戴上」，他笑指尺碼太大不合身，「這些都是你們給我的尊重，希望大家enjoy the show and enjoy bra，love you」。SHOU隨即請教Tyson Yoshi，以前接到粉絲飛bra上台會如何應對，Tyson Yoshi說：「你可以講『唔好呀』、『唔關我事』、『呢單嘢唔係我跟開』。」穿皮褸的Tyson Yoshi聞台下觀眾要求除衫騷肌，他笑言要包實自己。

當眾向女友焦凡凡示愛

到encore環節，SHOU走落台獻唱，近距離接近觀眾，更將頭上的Cap帽送給幸運兒，又向來捧場的父母及女友焦凡凡公開示愛講「我愛你」，他表示終於實現帶家人搭飛機到海外開演唱會的願望。熒幕播出他的獨白短片，分享來港過關時，被關員認出，他開心到想爆喊，希望以後能常來港開騷。

SHOU騷後受訪，大讚香港歌迷熱情，沒想到自己在網上節目講一句開玩笑說話，大家真的飛bra上台，體驗這場面好可怕、害羞但很開心，「女友在後台看見好多bra，很開心，我準備帶所有bra回台灣做紀念」。他稱來港開騷心情緊張又興奮，因不慎將好貴的咪跌落地，上落舞台兩度差點跌倒，幸沒受傷。向女友示愛是否計劃結婚？他說：「有的，我這個年紀都有想過，有好消息會告訴大家。」

記者：鍾一虹