盧覓雪開咪為泥鯭抱不平 網民《晴朗》fb闢新戰場 姜濤貼黑白片稱「笑一笑一切都會好」

盧覓雪（右圖）昨日主持商台節目《在晴朗的一天出發》為泥鯭（左圖）發聲，認為每人有言論自由，看不過眼對方因批評一個人而遭一群人圍攻。

【明報專訊】MIRROR成員姜濤日前在ViuTV《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》頒獎禮領獎時，向台下11名隊友發表「兄弟宣言」，樂隊RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）在社交網連還發文暗諷，引發雙方粉絲罵戰。RubberBand前晚發道歉聲明，未能平息風波，引起爭議。盧覓雪昨日在商台節目《在晴朗的一天出發》發聲為泥鯭抱不平，認為每人有言論自由，現在聲大夠惡的現象不可取。大批網民湧到《晴朗》facebook（fb）留言，斥泥鯭的言論是夾雜粗口的人身攻擊。一直未有表態的姜濤，昨日上載黑白短片，提到新歌《Dummy》，留言「笑一笑，一切都會好」。有指他以笑平息風波。

娛樂組

姜濤在《CHILL CLUB》頒獎禮奪年度男歌手銀獎時，在台上逐一向11名MIRROR隊友發表「兄弟宣言」成熱話。有讚他真誠，也有質疑他的謝辭有機心。至於獲年度樂隊銀獎的RubberBand未有出席領獎，泥鯭當晚在社交網連環爆粗發文，暗諷姜濤、ViuTV和鏡粉，連累女友黃心穎亦被重提「安心事件」，被鏡粉圍攻的泥鯭其後將其帖文改圖，加上「鏡安公署」封鎖線上載社交網，留言：「與有榮焉」。

是否每次批評也要道歉

RubberBand前晚就事件發道歉聲明：「對於隊友近日失言而引起的風波，我們感到非常抱歉。經過隊友間反覆討論，在仍然堅信社會應要存在自由的言論空間的同時，我們亦深明表達手法、尊重不同聲音的重要性。對於是次事件引起之擾攘爭持，還有浪費了公共媒體資源，我們希望藉此向各受牽連單位及人士致歉。」

盧覓雪昨日主持商台節目《在晴朗的一天出發》，談到RubberBand道歉一事，她承認好激氣，「我見到另一團人去道歉，做乜嘢呀，個世界係咪一定要咁樣㗎？點解呀？批評唔可以接受嘅，我最鍾意批評人，日日都有批評人，日日都要道歉呀？要話以下不代表商台立場，係咪啊？黐線！我睇到火都嚟。我學嗰啲人囉，我學啲惡形惡相、網上欺凌嗰啲呀。其實我唔係佢哋歌迷，不過我都睇唔過眼，真係要出聲囉，批評一個人，每個人都有佢嘅言論自由」。有主持認為現在的道歉跟從前的道歉，在格調上已改變。盧覓雪說︰「有啲道歉係『我怕咗你囉，我同你道歉囉』，即係息事寧人，費事煩落去，有手尾跟。」

圍攻現象不可取

盧覓雪強調只是旁觀者，事件與自己無關，但看不過眼，「我純粹喺側邊見到佢批評佢，但係因為你批評一個人而遭受一村人、一群人圍攻，咁我覺得呢個現象，在我眼入面不可取。人多就聲大，聲大就夠惡，係咪呀？個時代變遷咗，我明白，但係我哋呢啲老派人，睇嘢有自己嘅一套標準。我年紀大，愈見到呢啲嘢愈刺眼，愈唔舒服，覺得點解要咁樣呢？我真係唔化㗎，化咗我可以肯定唔會再坐喺度」。她覺得現在大家都沒有幽默感。節目播出後，大批網民湧到《晴朗》fb留言，表示泥鯭不是批評，是夾雜粗口的人身攻擊，「可以批評，但不要用粗口人身攻擊」、「粗口唔係一個幽默感」等，亦有撐盧覓雪不要向惡勢力低頭。

短片疑似新歌MV

姜濤一直未有就事件發表意見，昨晚他在社交網上載一段黑白短片，片中他歇斯底里又笑又喊，以及大嗌，提到新歌《Dummy》，留言：「笑一笑，一切都會好。You got a dream, you gotta protect it.（你有一個夢想，你必須保護它）。」有網民估計短片是新歌MV，有人認為姜濤似希望以笑平息風波。