【開箱】《浪漫醫生金師傅3》 韓石圭戲分不及反派 今收視易跌難升？

【明報專訊】韓國SBS電視台醫療劇《浪漫醫生金師傅》講述在偏遠地方開設石垣醫院工作的天才醫生金師傅，與年輕醫生之間的故事。首季劇集2016年錄得最高收視24.7%，2020年推出第2季更升至27.1%。原班人馬再拍第3季，上月28日開播已回落至12.7%，而且欠缺上升動力，至今播出4集，收視徘徊在12%至14%之間，觀眾批評劇中飾演金師傅的韓石圭戲分太少，飾演反派的李璟榮出場更多，令新劇吸引度大減。

李璟榮空降當主管

《浪漫醫生金師傅3》已於影視串流平台Disney+上架，沿用首兩季導演劉仁植及編劇姜銀慶，演員及故事也延續上季，講述貧窮家庭出身、半工讀外科醫生徐宇鎮（安孝燮飾）雖然醫術不俗，人際關係卻很差，轉往石垣醫院工作後，多得金師傅（韓石圭飾）調教，成為優秀醫生。來自醫生世家的胸腔外科醫生車恩彩（李聖經飾），亦在韓石圭幫助下，克服手術恐懼症，並與徐宇鎮結成情侶。另一方面，金師傅獲院長朴民國（金柱憲飾）協助，批准擴建石垣醫院，設立外傷中心。

今季以石垣醫院外傷中心開幕為背景，朴院長計劃聘請胸腔外科醫生車鎮萬（李璟榮飾）做主管，後者雖與金師傅同期出身，但價值觀卻不同。車鎮萬提出加盟條件，就是金師傅不可參與外傷中心工作。車鎮萬是車恩彩生父，後者因舉報胞兄醫療失誤，從此與家人關係緊張，如今父女在石垣醫院共事，加上男友徐宇鎮不認同車鎮萬行事作風，各人關係錯綜複雜。

李璟榮今季加盟，他在《豬玀之王》、《Again My Life》、《醫法刑事》、《為何是吳秀才》及《獵鑽緝兇》等劇集多演反派，「Do姐」鄭裕玲曾在電台節目稱他為「韓版石堅」。李璟榮演技雖老練，但曝光率太頻密，難免令人看厭，加上今季戲分似比主角韓石圭還要多，導致觀眾不滿。

借運動員吐露心聲

雖然觀眾不太喜歡李璟榮飾演車鎮萬，其實這角色帶出非常重要信息。在第3、4集講述國家滑雪選手練習時發生意外，如果要救他一命，腿部可能會廢掉，正當金師傅尋找兩全其美方法時，車鎮萬卻堅持行醫的基本原則，更指摘金師傅鋌而走險，罔顧病人性命。

當國家運動員遇險受傷時，畫面配上車鎮萬的旁白：「下坡時應該小心謹慎是恆古不變的道理，但是該死的自尊心，卻讓一個人變得十分狹隘，想着既然要向下走，不如就走得有模有樣些，但過度的野心和自尊心作祟，總是讓人卯足全力，非得等到醜態畢露，才顫顫巍巍地放下（野心和自尊心）。難道沒有任何辦法，讓一個人走下坡時，可能好看一些？」其實這段旁白，不僅是形容運動員，也是車鎮萬的心聲。他原本任職首爾某大醫院，如今轉到偏遠的石垣醫院工作，原因不難猜透，加上車鎮萬自知比不上金師傅，才不想與對方共事，勉強保住僅存的自尊心。

今季亦加入兩名新醫生張東華（李新英飾）及李善雄（李洪耐飾），前者在《愛的迫降》扮演「朝鮮F4」之一，新劇跟隨徐宇鎮工作，二人關係欠佳，張東華難忍長時間工作，偷偷走去打機，又不滿徐宇鎮積極拯救縱火狂徒。這段情節看似與金師傅沒直接關係，其實是提出「傳承」的重要性，金師傅不只傳授醫術，也寄望徒弟徐宇鎮像他一樣教好下一代。李善雄本是軍醫，服役期間見識到金師傅的出色醫術，並對石垣醫院高效運作感到神奇，於是到此學藝，期待看到他的成長和轉變。

大象如何放入雪櫃

《浪漫醫生金師傅》首季開播至今已有7年，劇中多位演員的名氣已「三級跳」，例如扮演護士的金旻載與急症科醫生蘇珠妍，分別成為《朝鮮精神科醫師劉世風》及《致我們單純的小美好》主角。安孝燮與李聖經更不在話下，前者去年憑《社內相親》榮登「男神」寶座，李聖經今年亦主演《這是愛情嗎》。

《浪漫醫生3》角色多、卡士強，編劇要平均分配戲分，難度的確不低，如果只看前4集就斷言韓石圭戲分被攤薄，似乎言之尚早。無論如何，金師傅為危在旦夕病人進行手術的場面，仍是今季看點，還有他令人難以理解，卻又合情合理的處事手法也很有趣，如在第2、3集講到金師傅放棄外傷中心工作，把主管職位交給車鎮萬，石垣醫院同事均感驚訝，其實在金師傅眼中，車鎮萬是隻大象，外傷中心就似雪櫃，如今把大象放入雪櫃，象徵他以醫德及技術「馴服」車鎮萬，使他成為稱職主管。