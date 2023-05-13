露營夾band拍新歌MV 溫拿兄弟情50年不變

【明報專訊】溫拿樂隊成軍50年推出新歌《由始至今》，由譚詠麟（阿倫）與鍾鎮濤（阿B）作曲、阿倫填詞。阿倫將歷年的心迹化成歌詞，並將溫拿不同的經典歌曲名字寫入副歌。五虎日前到新界一個營地拍MV，野外夾band過足癮，他們興奮說︰「以前圍住個營火，拎結他唱吓就有，露營夾band是第一次！」五虎在疫情期間創作不少歌曲，阿倫有次到阿B家，說要籌備新歌，阿B拿起結他，阿倫哼唱旋律，再將溫拿的點滴寫入歌詞，創作出《由始至今》。阿B表示想過搵人寫歌詞，但要寫溫拿，沒有人夠他們熟。

陳友：玩band成功靠溝通

葉智強（阿強）間中回港，陳友笑說︰「阿強以前有花名『豬頭強』，𠵱家變『白頭強』。」阿強回應說：「不知是否掛住香港，掛到頭都白埋。」五虎玩得甚有活力，陳友說：「我哋不是好大啫，都是啱啱『登七』，我哋仲可以壯壯健健，今日不知明日事，有得唱就唱，開心就開心，一路踩落去，踩多30年夠不夠呀？」阿B指這是溫拿精神。阿倫說：「有人話我哋好似一幅畫，有高有矮、有肥有瘦，是一個緣分，可以將這友誼細水長流帶出來，可以融洽相處咁多年，要好好珍惜。」陳友寄語：「年輕人成日問我點樣可以玩band成功，秘訣是要溝通，有啲嘢傾吓傾吓就掂㗎喇！」

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