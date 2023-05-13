母臨終前泄露秘密 驗DNA證無血緣關係 陳淑蘭自揭棄嬰身世

【明報專訊】陳淑蘭（蘭子）母親去年5月離世，享年95歲。蘭子的父親於她加入娛樂圈不久已離世，多年來母女相依，她更稱呼媽咪為「太后」。日前她在母親逝世一周年在專欄自揭身世秘密，原來她跟母親沒血緣關係，她是棄嬰，在3個月大時被抱返家成為陳家的女兒。陳媽媽隱藏這個秘密50多年，直至臨終前大半年，蘭子無意中發現，並驗DNA證實。蘭子接受《明報》電話訪問說：「人生如戲，真係做戲咁！我感恩在媽咪離開前知道真相，她臨終時，我可以拖住佢說感恩，佢好偉大，我只有她一個媽咪。」

娛樂組

蘭子在文中提到：「媽咪，好多謝你喺我3個月大嘅時候，抱我返屋企，用你所有嘅愛將我養大。你要守住呢個秘密應該好有壓力，係咪？喺你離世嘅幾個月前，你同身邊人講，係咪生我嗰位女士已經返嚟搵我？你驚我唔再理你。」

約定下世做媽媽女兒

蘭子受訪時憶述發現身世秘密的經歷，稱陳媽媽生前有腦退化症，思想有點混亂，她問人是否有個女人要認番淑蘭做女兒。蘭子知道後覺得好奇怪，自己跟媽咪太似樣，所以不相信。她有個年長很多的同父異母家姐在加拿大生活，在陳媽媽離世前的中秋節，蘭子跟家姐聯絡，告訴她媽咪腦退化情况嚴重了，並提到媽咪說了奇怪的話。想不到家姐反問：「你知道這件事了？」當時蘭子感到好驚訝，家姐也沒有多說，這時候她的同學提議驗DNA解謎團。她就「撩」口水去驗DNA，證實了她與陳媽媽沒血緣關係。

會否是父親外邊的女人懷孕生了她？蘭子說：「唔係呀。」她說知道自己並非陳家親生女後，也沒刻意打探身世，但將這件事告訴身邊人，原來好多人知道，甚至她的工人姐姐也聽過，就是她自己不知道。她稱一切也是上天最好的安排，在陳媽媽離世前揭發真相；陳媽媽入院最後的幾個月，她一直陪伴，最後她拖住媽咪的手訴說自己好愛她，感激她偉大的愛，任何人也不能取代她的地位，自己只有一個媽咪。蘭子也自責孝道未做得好，跟陳媽媽約定下世繼續做母女，後來她又改變主意，下世輪到媽媽做她的女兒，因為女兒可以欺負媽媽，就由自己做媽媽讓她欺負。

兒時朋友早知身世

直至陳媽媽離世後，蘭子聯絡兒時的朋友，當年雙方是世交，陳媽媽跟朋友的媽咪好老友，他們已移居美國，蘭子也通知對方陳媽媽離開了，她說：「我順口跟朋友提到自己的身世，估唔到佢話『係呀！當年係我阿媽陪你阿媽（陳媽媽）攞你返嚟』，揭發這件事過程匪夷所思，人生如戲，真係做戲咁！」她又稱在媽媽的喪禮上，朋友提到陳媽媽生前點滴，指平時蘭子帶媽媽跟朋友聚會，有朋友會陪着陳媽媽，而陳媽媽望住蘭子，說將來自己離開了，誰照顧這女兒？好多人答應會代照顧。蘭子說：「託媽咪嘅福，我有好多人惜，能夠有媽咪，我好幸福。」