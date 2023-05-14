藉好聲音闖樂壇後首個母親節 李佳被家中3個情人冧爆

【明報專訊】《中年好聲音》亞軍李佳是兩子之母，原來除了唱功了得，教小朋友也有一手，她自認是有原則的媽咪，重視禮儀，做不好即鬧，當初緊張小朋友功課，但英籍老公Sunny令她有所領悟，現時家中實行以「玩」為先，希望給小朋友一個快樂童年。已簽約無綫的她，對Sing途充滿期盼，更希望能與兒時「白馬王子」劉德華合作。

45歲李佳現時身兼多職，除了太太、媽媽及歌唱老師，還多了一個歌手身分，她表示工作和家庭同樣重要，幸獲家中3個情人開綠燈，更要多謝老公這個「好隊友」照顧兩子，讓她能無後顧之憂實現歌手夢，「其實兒子已習慣，由我做歌唱老師開始，夜晚要上堂，就由老公照顧兩子，但一到周末，我就會陪他們，有時兒子的學校活動在早上舉行，我前一晚無論幾點收工，都一定會出席。（藝人生活日夜顛倒？）我有跟他們講，現在開始會比較忙，老公初時不太理解藝人的生活狀態，但現在慢慢適應中，反而兩子很理解，很支持我」。

給兩子快樂童年

面對兩子，李佳表示不是虎媽，不過對小朋友的禮儀最為嚴格，如果做不好即鬧。問到小朋友令她最扯火的一次？李佳憶述當年從英國來港，兒子不習慣做功課，很簡單幾頁功課都做到喊，激得她發火，「起初跟老公在教育上有很大分歧，他推崇以玩為主，後來我被感染，並有所領悟，功課上不會逼得太緊，讓小朋友有個快樂童年，自由去摸索，而且我跟兒子相處時間不多，不想連這些時間都用來鬧。其實玩都是一個學習，幸兒子也算聰明，自學能力強，平時懂得從網上篩選一些好的知識吸收，所以這方面我很放心」。她稱日常與兒子如朋友般相處，還會八卦快將13歲的大仔Can可有拍拖，但她不鼓勵早戀。

9歲細仔口甜舌滑

今年迎來入行後首個母親節，李佳表示會抽時間跟家人慶祝，亦想一家四口旅行，希望盡快實行。提到以往母親節，李佳冧爆稱老公會送花及禮物，兩子則送上親手寫的卡，最難忘一份禮物是2019年她創辦的工作室開幕，兩子自掏利市錢，跟老公夾份送了一個很靚的紅色掛頸卡片套給她，寓意生意火紅，令她大感窩心。她又爆9歲細仔Kaya非常識冧人，「例如我問他，媽咪今日靚不靚，他就會說『you so beautiful』，真的估他不到」。至於一眾跟她學唱歌的學生，李佳笑言雖然當中多數是成人，甚至有學生的年紀較她大，但同樣視他們為子女，平時什麼都會聊，關係亦師亦友，學生們曾向她送上一曲《You Raise Me Up》，非常感動。

恨出唱片 繼續教唱歌

李佳已簽約無綫，目標成為出色歌手，能推出唱片當然更開心，「出第一首歌，我會想是抒情歌，因我較喜歡這曲風。至於開騷，之前未做老師，試過在上環文娛中心開演唱會，但當時無人認識我，希望有機會再開，現在已有很多粉絲和網民說，如我開演唱會一定會來支持，令我很開心」。雖然已是歌手身分，李佳表示仍繼續教唱歌，因沒有學生的支持，根本不可能行到今日這一步，唱歌和教唱歌給予她兩種很不同的滿足感，「唱歌獲得觀眾掌聲和讚賞是很開心的，做老師就是幕後，當聽到別人讚賞自己的學生，會很有成功感，兩種喜悅很不同，所以我兩樣都很喜歡」。

視劉德華「白馬王子」

問到想跟哪個歌手合作，李佳面紅紅說成長於「四大天王」年代，其中劉德華是她讀書時期的「白馬王子」，如果合作到就最正；也很喜歡譚詠麟，以前覺得遙不可及，沒想到因《中年好聲音》可跟對方接觸，希望有機會合唱。除唱歌外，她對演戲也感興趣，5歲時在上海當過童星，曾參與王珊妹主演的滬劇《離婚記》。她自知廣東話有很大進步空間，會努力惡補。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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